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Видео: Даниэль Риккардо на RB7 поприветствовал сотрудников ExxonMobil в Хьюстоне

Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо принял участие в промо-мероприятии, посвященном началу сотрудничества австрийской команды с новым техническим партнером ExxonMobil.

Новым поставщиком топлива для Red Bull Racing станет ExxonMobil

Даниэль пилотировал RB7, на которой Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом мира в 2011-м, на территории одной из штаб-квартир ExxonMobil в Хьюстоне, штат Техас.

Риккардо развлекал сотрудников компании ездой по кампусу на автомобиле Ф1, а в ответ получил овации за устроенное шоу.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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