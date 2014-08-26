Видео: Даниэль Риккардо на RB7 поприветствовал сотрудников ExxonMobil в Хьюстоне
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо принял участие в промо-мероприятии, посвященном началу сотрудничества австрийской команды с новым техническим партнером ExxonMobil.Новым поставщиком топлива для Red Bull Racing станет ExxonMobil Даниэль пилотировал RB7, на которой Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом мира в 2011-м, на территории одной из штаб-квартир ExxonMobil в Хьюстоне, штат Техас.Риккардо развлекал сотрудников компании ездой по кампусу на автомобиле Ф1, а в ответ получил овации за устроенное шоу.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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