ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Даниэль Риккардо на RB7 поприветствовал сотрудников ExxonMobil в Хьюстоне Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо принял участие в промо-мероприятии, посвященном началу сотрудничества австрийской команды с новым техническим партнером ExxonMobil. Новым поставщиком топлива для Red Bull Racing станет ExxonMobil Даниэль пилотировал RB7, на которой Себастьян Феттель стал двукратным чемпионом мира в 2011-м, на территории одной из штаб-квартир ExxonMobil в Хьюстоне, штат Техас. Риккардо развлекал сотрудников компании ездой по кампусу на автомобиле Ф1, а в ответ получил овации за устроенное шоу. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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