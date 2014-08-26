5 февраля во Владивостоке пройдут открытые детские соревнования «Юный лыжник 2017»
В воскресенье, 5 февраля, на территории Центра зимнего отдыха «Комета» (г. Владивосток, ул. Шевченко, 202) пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Юный лыжник 2017».
К участию приглашаются воспитанники школ, учреждений дополнительного образования, ДЮСШ, ЦСП, КФК, спортивных и детских клубов, коллективов физкультуры г. Владивостока и Приморского края, а также все желающие.
Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах – мальчики и девочки (2009 г.р. и младше), юноши и девушки (2002-2007 гг.р.), юниоры и юниорки (16-17 лет).
Победителей и призеров в личном зачете в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами, а так же ценными призами.
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