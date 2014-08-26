5 февраля во Владивостоке пройдут открытые детские соревнования «Юный лыжник 2017»

В воскресенье, 5 февраля, на территории Центра зимнего отдыха «Комета» (г. Владивосток, ул. Шевченко, 202) пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Юный лыжник 2017».

К участию приглашаются воспитанники школ, учреждений дополнительного образования, ДЮСШ, ЦСП, КФК, спортивных и детских клубов, коллективов физкультуры г. Владивостока и Приморского края, а также все желающие.

Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах – мальчики и девочки (2009 г.р. и младше), юноши и девушки (2002-2007 гг.р.), юниоры и юниорки (16-17 лет).

Победителей и призеров в личном зачете в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами, а так же ценными призами.





Программа соревнований, 5 февраля

09.00-11.00 - Регистрация участников, получение номеров, страховка.

11.00-11.15 - Торжественное открытие соревнований.

11.30 - Сбор первого забега. Интервальный старт (интервал 30 сек).

11.45 - Старт 1-го забега, мальчики, девочки, дистанция 500 м, свободный стиль.

12.15 - Старт 2-го забега, юноши, девушки, дистанция 1000 м, свободный стиль.

13.00 - Старт 3-го забега, юноши, девушки, дистанция 2000 м, свободный стиль.

13.45 - Старт 4-го забега, юниоры, юниорки, дистанция 3000 м, свободный стиль.

14.30 - Церемония награждения победителей и призеров, церемония закрытия.





Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 4 февраля 2016 г. по Whats App +79644441188 или на сайт http://orgeo.ru/event/3883





Комиссия по допуску участников работает с 25 января по 4 февраля с 10.00 до 19.00 в помещении проката беговых лыж в ЦЗО «Комета».





Официальное Положение соревнований Oficialnoe-polozhenie-podpisannoe-46.pdf [556,84 Kb]





Дополнительная информация: главный судья соревнований – Васильев Иннокентий Николаевич, тел. 8964-444-11-88