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В Лондоне продолжают бороться с загрязнением воздуха за счет автомобилистов - автоновости

В Лондоне продолжают бороться с загрязнением воздуха за счет автомобилистов - автоновостиВ Лондоне продолжают бороться с загрязнением воздуха за счет автомобилистов

Автор фото: фликр.ком

Британское издание «Autocar» со ссылкой на собственные источники сообщает, что власти Лондона планируют ввести новые меры для улучшения экологической обстановки в городе.

По данным издания, в столице Великобритании с 3-его апреля текущего года на 50% вырастет стоимость парковочного места. Однако повышение тарифов коснется не всех – по карману ударит только владельцев дизельных автомобилей. За одно машиноместо им придется платить по 2,4 фунта стерлингов в час. Стоит отметить, что тарифы изменятся не по всему городу, а только в его исторических районах, наиболее привлекательных для туристов.

Напомним, что муниципальные власти Лондона приняли череду подобных решений, направленных на исправление экологической обстановки в городе. Так, недавно было объявлено о введении запрета на стоянку автомобилей со включенными двигателями. По аналогии с вышеописанной мерой, запрет распространяется только на центр города.

Согласно новым правилам, держать двигатель включенным на парковке можно будет не дольше одной минуты, а под запрет попадут владельцы практически всех транспортных средств, в частности, такси, грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.

А с 2019 года попасть в центр города бесплатно смогут только автомобилисты, чьи транспортные средства соответствуют современным экологическим стандартам. При этом, автомобили на тяжелом топливе должны соответствовать стандарту Евро-6, а бензиновые - стандарту Евро-4. На гибридные и полностью электрические автомобили ограничение не распространяется. Владельцам же старых автомобилей проезд придется оплачивать.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:09      |      Категория:  Автоновости
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