ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниэль Риккардо: Надеюсь, в сезоне-2017 гонки станут более интересными Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо надеется на то, что новый технический регламент-2017 сделает Ф1 более зрелищной как для гонщиков, так и для болельщиков. «Надеюсь, что новые агрессивные и широкие автомобили, а также габаритные шины сделают гонки лучше, – сказал Риккардо в интервью официальному сайту Ф1. – Начиная с Гран При Австралии мы сможем вновь по-настоящему гоняться друг с другом, не опасаясь получения непонятных штрафов. Я буду стараться делать все возможное, чтобы болельщики получали удовольствие от гонок. Подготовка к новому сезону? В это межсезонье я сделал основной упор на январь. Я тренируюсь в Лос-Анджелесе: здесь отличные условия для подготовки. Каждый январь проходит в условиях интенсивных тренировок, но в этом году нужно тренироваться упорнее и не волноваться относительно веса. Теперь я могу работать в спортзале чаще и кушать больше. Это мне по душе (смеется). Чем именно я занимаюсь? Всем: от работы на велосипеде и силовых тренировок до бокса. Этот список можно продолжать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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