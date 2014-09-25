Даниэль Риккардо: Надеюсь, в сезоне-2017 гонки станут более интересными
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо надеется на то, что новый технический регламент-2017 сделает Ф1 более зрелищной как для гонщиков, так и для болельщиков.«Надеюсь, что новые агрессивные и широкие автомобили, а также габаритные шины сделают гонки лучше, – сказал Риккардо в интервью официальному сайту Ф1. – Начиная с Гран При Австралии мы сможем вновь по-настоящему гоняться друг с другом, не опасаясь получения непонятных штрафов.Я буду стараться делать все возможное, чтобы болельщики получали удовольствие от гонок.Подготовка к новому сезону? В это межсезонье я сделал основной упор на январь. Я тренируюсь в Лос-Анджелесе: здесь отличные условия для подготовки. Каждый январь проходит в условиях интенсивных тренировок, но в этом году нужно тренироваться упорнее и не волноваться относительно веса.Теперь я могу работать в спортзале чаще и кушать больше. Это мне по душе (смеется).Чем именно я занимаюсь? Всем: от работы на велосипеде и силовых тренировок до бокса. Этот список можно продолжать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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