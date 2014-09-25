Баскетболистки ДВФУ одержали победу в региональном этапе Чемпионата АСБ

Женская сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заняла первое место в дивизионе «Дальний Восток» Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. Победив во всех восьми матчах, баскетболистки ДВФУ завоевали право без квалификационного тура принять участие в следующем этапе чемпионата — Лиге Белова, где встретятся сильнейшие команды страны.





Заключительный тур регионального этапа проходили в Благовещенске. В первом матче команда ДВФУ с разгромным счетом 94:20 обыграла сборную Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Следующая игра с хозяевами площадки — студентками Благовещенского государственного педагогического университета — также завершилась убедительной победой спортсменок ДВФУ со счетом 64:53.





Лига Белова является финальным этапом Чемпионата АСБ, где участвуют лучшие 64 мужские и женские команды России. Игры проходят в три стадии: топ-64, топ-16 и суперфинал, победитель которого получает путевку на студенческий чемпионат Европы.





К слову, встречи в Благовещенске сборная ДВФУ провела без главного тренера команды и основного игрока. Андрей Терехин и Ирина Курбанова были приглашены в команду «Востока» Матча звезд АСБ России. Противостояние сильнейших баскетболистов страны «Восток-Запад» прошло 28 января в Орле и завершилось победой «Запада» с перевесом в одно очко — 126:125. Ирина Курбанова принесла сборной «Востока» семь очков и признана самым ценным игроком матча.





Женская сборная Дальневосточного федерального университета под руководством Андрея Терехина на протяжении семи лет является лидером Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола на Дальнем Востоке. Также команда ДВФУ — действующий рекордсмен АСБ по количеству медалей суперфинала — студентки университета становились призерами шесть раз.





Пресс-служба ДВФУ

Источник : СпортПриморье

Фото: Dvhab.ru