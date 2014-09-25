Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Баскетболистки ДВФУ одержали победу в региональном этапе Чемпионата АСБ

Баскетболистки ДВФУ одержали победу в региональном этапе Чемпионата АСБ
Женская сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) заняла первое место в дивизионе «Дальний Восток» Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. Победив во всех восьми матчах, баскетболистки ДВФУ завоевали право без квалификационного тура принять участие в следующем этапе чемпионата — Лиге Белова, где встретятся сильнейшие команды страны.



Заключительный тур регионального этапа проходили в Благовещенске. В первом матче команда ДВФУ с разгромным счетом 94:20 обыграла сборную Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Следующая игра с хозяевами площадки — студентками Благовещенского государственного педагогического университета — также завершилась убедительной победой спортсменок ДВФУ со счетом 64:53.



Лига Белова является финальным этапом Чемпионата АСБ, где участвуют лучшие 64 мужские и женские команды России. Игры проходят в три стадии: топ-64, топ-16 и суперфинал, победитель которого получает путевку на студенческий чемпионат Европы.



К слову, встречи в Благовещенске сборная ДВФУ провела без главного тренера команды и основного игрока. Андрей Терехин и Ирина Курбанова были приглашены в команду «Востока» Матча звезд АСБ России. Противостояние сильнейших баскетболистов страны «Восток-Запад» прошло 28 января в Орле и завершилось победой «Запада» с перевесом в одно очко — 126:125. Ирина Курбанова принесла сборной «Востока» семь очков и признана самым ценным игроком матча.



Женская сборная Дальневосточного федерального университета под руководством Андрея Терехина на протяжении семи лет является лидером Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола на Дальнем Востоке. Также команда ДВФУ — действующий рекордсмен АСБ по количеству медалей суперфинала — студентки университета становились призерами шесть раз.



Пресс-служба ДВФУ
Фото: Dvhab.ru

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Команда Brabham возвращается в международные гонки
25-09-2014, 17:51, Спорт
Команда Brabham возвращается в международные гонки – в следующем году коллектив выступит в марафонском чемпионате WEC...
Подробнее
18 июля откроется всероссийский шахматный фестиваль «Тихоокеанский Меридиан»
19-07-2016, 10:07, Спорт
С 18 по 29 июля в шахматном клубе ДВФУ на о. Русский пройдет 5-ый всероссийский шахматный фестиваль «Тихоокеанский Меридиан», состоящий из четырех турниров. Торжественное открытие фестиваля состоится...
Подробнее
17 августа «Луч-Энергия» встречается с московским «Динамо»
18-08-2016, 02:46, Спорт
16 августа футболисты «Луча-Энергии» отправились в Москву, где в среду в матче 8-го тура ФОНБЕТ-Первенства России сыграют с московским «Динамо». Москвичи, сенсационно вылетевшие из Премьер-лиги,...
Подробнее
Lotus E22 впервые появилась на публике
19-02-2014, 13:50, Спорт
Команда Lotus впервые показала свою новую модель E22. Это случилось на первых минутах тестов в Бахрейне. Особенностью черно-золотой машины стал "Двойной нос". Автомобиль вывел на трассу Ромен Грожан....
Подробнее
Приморские виндсерферы откроют сезон
11-05-2016, 22:09, Спорт
В предстоящие выходные, 14-15 мая, в бухте Муравьиная (мыс Черепашки, Артемовский городской округ) состоится 1-ый этап открытого Чемпионата Приморского края по виндсерфингу в дисциплине «Слалом»....
Подробнее
Роберт Шварцман: Мог забраться выше, но три подиума - большой успех!
22-06-2015, 20:00, Спорт
В минувший уик-энд российский пилот Формулы 4 Ян Леон Шлом пропускал очередной этап в бельгийском Спа. Роберту Шварцману перед лицом болельщиков пришлось работать за двоих. И юному гонщику удалось...
Подробнее
Ромен Грожан не торопится с контрактом на 2015-й год
21-08-2014, 13:50, Спорт
Ромен Грожан настаивает, что он готов подождать с принятием решения насчет своего будущего в Ф1...
Подробнее
Эстебан Окон: Вы даже не представляете, насколько хорош этот двигатель
18-05-2016, 11:06, Спорт
Эстебан Окон после первого дня тестов в Барселоне остался доволен обновленным двигателем Renault. На тесты Renault привезла значительно доработанную силовую установку, которую мотористы хотят...
Подробнее
Экипаж Мардеева празднует победу, экипаж Каргинова лежит в дюнах
19-07-2016, 15:07, Спорт
Весь подиум в грузовом зачете ралли-рейда «Шелковый путь» заняли после девятого этапа экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первым сложные дюны и бездорожье по дороге из китайского города Урумчи в Хами в...
Подробнее
Льюис Хэмилтон уверен, что новая машина Mercedes способна побеждать
9-03-2014, 02:50, Спорт
Накануне старта сезона Льюис Хэмилтон с изрядной долей оптимизма высказался о потенциале новой машины Mercedes, добавив, что она вполне позволяет претендовать на титул. После успешных для коллектива...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU