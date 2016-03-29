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Nissan представит на Токийском автосалоне новое поколение Juke - автоновости

Nissan представит на Токийском автосалоне новое поколение Juke - автоновостиNissan представит на Токийском автосалоне новое поколение Juke

Автор фото: неткаршоу.ком

Американское издание «Car & Driver» со ссылкой на собственные источники сообщило дату официальной презентации нового поколения японского хэтчбека Juke.

По данным издания, новая генерация одного из самых ярких и необычных хэтчбеков в своем классе – японского Nissan Juke – состоится уже этой осенью в рамках Международного автосалона в Токио. Однако на стенде компании будет выставлена только предсерийная версия автомобиля, когда этот концепт будет воплощен в виде серийной модели – пока неизвестно.

Зато известно, что под капотом шоу-кара будет установлен обещанный гибридный силовой агрегат, состоящий из 3-цилиндрового бензинового двигателя с рабочим объемом 1,2 литра и 109-сильного (254 Нм) электромотора – аналогичный сейчас используется в конструкции компакт-кара Note. Предполагается, что она перекочует в серийную версию без каких-либо существенных изменений.

Стоит отметить, что главные конкуренты Nissan Juke на мировом авторынке – южнокорейский Kia Niro и японский Toyota CH-R – уже давно оснащаются гибридными установками. Таким образом, после смены поколения Juke сможет вступить с ними в полноценную борьбу.

Ожидается, что дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике концепт-кара Gripz, который в свою очередь создавался как футуристичная версия Juke. Несмотря на то, что некоторые эксперты ожидают, что в Токио будет представлена наиболее близкая к серийной версии модель, ожидать сохранения всех дизайнерских находок все же не стоит.

Официально, даже ориентировочные сроки выхода серийной версии второго поколения Nissan Juke не называются. Однако предполагается, что новинка, полностью готовая к производству, будет представлена в течение 2018 года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:01      |      Категория:  Автоновости
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