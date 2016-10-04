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В 2017-м G-Drive Racing выступит в WEC и "24 часах Ле-Мана"

В новом сезоне российская команда G-Drive Racing выступит на новейшем прототипе, с новым техническим партнером и с обновленным составом пилотов.

В 2017-м команда G-Drive Racing, выступающая при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», примет участие во всех девяти этапах чемпионата мира FIA WEC, включая легендарный суточный марафон "24 часа Ле-Мана".

В грядущем сезоне G-Drive Racing выведет на старт построенный в соответствии с измененным техническим регламентом класса LMP2 новейший гоночный прототип Oreca 07 с двигателем Gibson V8, мощность которого примерно на 150 лошадиных сил превосходит прошлогодний мотор.

За рулем машины под № 26 продолжит выступать россиянин Роман Русинов. В предстоящем сезоне к нему присоединится новобранец команды француз Пьер Тирье, имеющий за плечами титул в ELMS и второе место на "24 часах Ле-Мана".

Имя третьего гонщика экипажа будет названо позднее – в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими пилотами с опытом выступлений в Ф1.

Техническим партнером G-Drive Racing в новом сезоне выступает коллектив TDS Racing. В его активе более десяти лет участия в автомобильных соревнованиях на международной арене, включая гонки на выносливость.

Для G-Drive Racing предстоящий сезон станет юбилейным, пятым, в FIA WEC. За четыре года выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость российская команда выиграла 15 гонок. Для класса LMP2 это рекорд.

В 2015-м G-Drive Racing завоевала чемпионский титул, а прошлый сезон завершила с «бронзой», одержав три блистательные победы в трех заключительных гонках первенства.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость 2017 года стартует 16 апреля в британском Сильверстоуне. За две недели до этого в итальянской Монце состоится так называемый Пролог – коллективные предсезонные тесты участников грядущего первенства FIA WEC.

Роман Русинов, гонщик G-Drive Racing: «К очередному сезону чемпионата мира по гонкам на выносливость готовимся с новыми силами. Скажу честно, что собрать воедино все слагаемые для достижения самых высоких целей было непросто. В этом году изменился технический регламент, что потребовало поиска нового поставщика прототипа и двигателя. Над этим мы работали последние шесть месяцев и в итоге остановили свой выбор на новой модели Oreca. Мы считаем, что эта машина будет самой быстрой. Старта сезона ждем с оптимизмом. Наша цель - только победы».

Александр Крылов, руководитель проекта G-Drive Racing: «Новый технический регламент LMP2 добавляет интриги – моторы становятся мощнее, а скорость машин приближается к болидам LMP1. А главное, компания может тестировать топливо G-Drive на самой передовой технике. Мы уже начали испытания в межсезонье и продолжим тесты во время заездов. Мы постоянно совершенствуем моторные характеристики G-Drive, и потребители знают, что это самое мощное топливо как на гоночном треке, так и на улицах российских городов».
В 2017-м G-Drive Racing выступит в WEC и "24 часах Ле-Мана"
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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