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В Приморье выявили сильнейших по рукопашному бою

В Приморье выявили сильнейших по рукопашному бою
В Уссурийске состоялись Чемпионат РО ДОСААФ России по армейскому рукопашному бою и межрегиональный юношеский турнир памяти Е.В. Строкач.

Организаторами соревнований выступили региональное отделение ДОСААФ России Приморского края, Приморская краевая федерация армейского рукопашного боя, Федерация рукопашного боя УГО при поддержке управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Уссурийского городского округа.

Принять участие в соревнованиях завились 15 команд, в общей сложности 218 спортсменов. Кроме хозяев турнира – уссурийцев, за звание сильнейших поборолись бойцы из Владивостока, Арсеньева, Большого Камня, Дальнереченска, Находки, с. Покровка Октябрьского района, из Черниговского и Ханкайского районов Приморья, а также из Хабаровска. Кроме воспитанников секций и спортивных школ в соревнованиях приняли участие военнослужащие.

По итогам Чемпионата РО ДОСААФ первое общекомандное место завоевали представители пятой общевойсковой армии, на втором месте – Федерация рукопашного боя г. Уссурийска, на третьем – клуб единоборств «Пересвет» г. Дальнереченска.

Среди юношей по количеству наград победили команда Федерация армейского рукопашного боя г. Уссурийска (ФАРБ), второе место заняла команда Дальнереченска, на третьем месте – команда с. Покровка.

За высокое спортивное мастерство наград удостоены Николай Новоселов (ФАРБ, г. Уссурийск), Данил Тихий (г. Находка), Сергей Цекунов (г. Хабаровск).

«За волю к победе» судьи отметили Григория Неупокоева (г. Хабаровск), Вячеслава Толстоухова (с. Черниговка), Данила Полякова (с. Покровка), Алексея Рудомина (Уссурийское суворовское военное училище).


РИА Приморье http://ria-primorye.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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