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Депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении штрафов за опасное вождение - автоновости

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении штрафов за опасное вождение - автоновостиДепутаты Госдумы одобрили законопроект о введении штрафов за опасное вождение

Автор фото: фликр.ком

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафа за «опасное вождение» в размере 5 000 рублей.

Впервые сам термин «опасное вождение» был полностью описан в ПДД еще в середине прошлого года. Под ним подразумевается неоднократное выполнение одного или нескольких маневров подряд, повлекших за собой создание угрозы для жизни и здоровья других участников дорожного движения и пешеходов, а также угрозы причинения любого другого материального ущерба. Более того, в документе описаны конкретные маневры, которые запрещено выполнять на дорогах общего пользования.

«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — заявили авторы законопроекта.

Однако, за «опасное вождение» в КоАП не предусмотрено никакого наказания. Но недавно Госдума рассмотрела законопроект, предусматривающий его введение. Пока законодатели предлагают наказывать нарушителей только штрафом в размере 5 тысяч рублей. Как полагают некоторые эксперты, такая «мягкая» мера была принята с запасом на дальнейшее ужесточение, в случае необходимости.

В качестве доказательства подобного правонарушения планируется использовать видеозаписи с комплексов фотовидеофиксации, камер наружного наблюдения и видеорегистраторов, установленных на автомобилях ДПС – как патрульных, так и без опознавательных знаков. Вероятно, к этот список будут внесены и компактные личные видеорегистраторы, которые недавно получили столичные правоохранители. Кроме того, официальные представители ГИБДД заявили о том, что готовы принимать в качестве доказательства видеозаписи от простых граждан.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:45      |      Категория:  Автоновости
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