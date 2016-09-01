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Чейз Кэри: Мы не собираемся пересматривать контракт с Сильверстоуном

Новый исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри дал понять, что Liberty Media не планирует пересматривать контракт на проведение Гран При Великобритании, но зато может помочь промоутерам из Сильверстоуна в других аспектах, чтобы обеспечить долгосрочное будущее этапу.

В Сильверстоуне возглают большие надежды на приход Liberty Media

«Мы не собираемся пересматривать контракт с Сильверстоуном, но будем работать с промоутерами как хорошие партнёры, – заявил Кэри в интервью Mail on Sunday. – Гран При Великобритании имеет важное значение. Да, мы заинтересованы в проведении гонок в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, но признаем европейские основы этого спорта и хотим придерживаться традиций.

Мы хотим помочь Сильверстоуну в продвижении гонки. Когда в Лондоне проходит игра НФЛ, магазины на Риджент-стрит заполнены атрибутикой. То же самое необходимо сделать и дни проведения Гран При Великобритании. Гонка должна быть центральным событием масштабного шоу по ходу уик-энда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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