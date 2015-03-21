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FIA заработала 80 миллионов долларов с продажи коммерческих прав Ф1 Liberty Media

Пресса утверждает, что FIA заработала 80 миллионов долларов США с продажи коммерческих прав Ф1 американской компании Liberty Media.

Совокупно сделка оценивается в 8 миллиардов долларов. Из этой информации можно легко сделать вывод, что 8 миллионов – 1% от общей суммы.

Причем о владении FIA 1% акций Ф1 стало известно только на прошлой неделе, когда Международная автомобильная федерация, являющаяся некоммерческой организацией, в официальном пресс-релизе одобрила приобретение коммерческих прав компанией Liberty Media.

Сообщается, что в 2013-м FIA за 500 тысяч долларов приобрела 1% акций у Delta Topco, которая, в свою очередь, была формальным владельцем Ф1, пока Liberty Media не выкупила 100% акций.

Таким образом, у общественности сразу же появились вопросы относительно того, не была ли FIA задействована в конфликте интересов, владея 1% акций Ф1.

Новый генеральный директор и президент Ф1 Чейз Кэри заявил, что он не имеет никакого отношения к историческим деталям владения акциями Ф1 теми или иными лицами.

«Я не был вовлечен в эту сделку. Я не думаю, что мне стоит выяснять детали прошлого, которое решалось другими лицами в то время. Меня там не было, – приводит слова Кэри ITV News. – Да, у FIA был 1% акций, за который они получили честную сумму.

Я работаю с ними лишь несколько месяцев. На мой взгляд, эта организация справедливо контролирует спорт».

Депутат парламента Великобритании Дэмьен Коллинс уже написал письмо еврокомиссару по делам конкуренции Маргрет Вестагер с просьбой расследовать действия FIA.

«Дело не в амбициях Liberty в Ф1 и не в том, является ли эта компания адекватным владельцем, – сказал Коллинс. – Вопрос состоит в том, добросовестно ли выполняла свои прямые обязанности FIA».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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