Юные сортсмены федерации спортивной аэробики сразились за путевки на Первенство Владивостока

Соревнования по четырем видам спорта: бадминтону, настольному теннису, дартсу и шахматам, а также показательные выступления по мини-футболу прошли в минувшее воскресенье в спорткомплексе «Олимпиец»....
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