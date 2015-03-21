ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Юные сортсмены федерации спортивной аэробики сразились за путевки на Первенство Владивостока

28 января на базе СОШ №65 состоялось квалификационное Первенство г. Владивостока по спортивной аэробике. В нем приняло участие 34 спортсмена в возрастной категории 6-8 лет.

Эти соревнования, на основании показанных результатов, стали для юных спортсменов допуском к участию в Первенстве г. Владивостока, которое пройдет в феврале.





Результаты распределились следующим образом:

Индивидуально мальчики:

1 местоВерхотуров Эдуардтренер Сурина Л.И. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

2 местоУстименко Захартренер Чернышева В.В. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

3 место Цыбульский Даниилтренер Павленко Ю.А. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

Индивидуально девочки:

1 местоАрефьева Екатеринатренер Сурина Л.И. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

2 местоСибирцева Аленатренер Чернышева В.В. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

3 место Швецова Аленатренер Захарченко Е.Е. (VL-GIM)

Смешанные пары:

1 местоВерхотуров Эдуард, Горячева Ярославатренер Сурина Л.И. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

2 местоТабаков Максим, Моставлюк Мария тренер Чернышева В.В. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)





Трио:

1 местоТолстопятова Евгения, Толстопятова Алина, Верхотуров Эдуард тренер Сурина Л.И. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

2 местоТабаков Максим, Устименко Захар, Сибирцева Алена тренер Чернышева В.В. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

3 место Климова Нелли, Свистунова Полина, Николаева Полина тренер Мясковская В.Е. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)





Группы:

1 местоТолстопятова Евгения, Толстопятова Алина, Верхотуров Эдуард , Горячева Ярослава, Арефьева Екатерина, тренер Сурина Л.И. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

2 местоТабаков Максим, Устименко Захар, Сибирцева Алена, Моставлюк Мария, Балашова Дарья, тренер Чернышева В.В. (ДЮУТЦ «Спорт-класс»)

3 место Комиссарова Алиса, Зуев Роман, Нагумова Кира, Ковальчук Соня, Клачун Владислав, тренер Никанорова Т.И. (VL-GIM)





Пресс-центр Федерации спортивной аэробики г. Владивостока

Фоторепортаж Миненко Виталия

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 14:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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