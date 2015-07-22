ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ferrari успешно прошла обязательные краш-тесты FIA Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что в пятницу новое шасси Ferrari успешно прошло все обязательные краш-тесты FIA. Это автоматически позволяет команде принять участие в предсезонных тестах. Ferrari опровергла предполагаемую маркировку машины от Santander в память о Жюле Бьянки Первый блок предсезонных тестов в Барселоне начнется 27 февраля и продлится до 2 марта, а второй – пройдет с 7 по 10 марта. Напомним, что Ferrari представит свой новый автомобиль 24 февраля во Фьорано.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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