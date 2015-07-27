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Российские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть - автоновости

Российские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть - автоновостиРоссийские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть

Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные о продажах автомобилей британской компании Rolls-Royce на российском рынке в 2016 году.

По данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года британский автопроизводитель реализовал на территории РФ 110 автомобилей, что на 23,1% ниже результатов 2015 года, когда объем продаж продукции Rolls-Royce был зафиксирован на уровне 143 экземпляров. Несмотря на потерю почти четверти российских продаж, британская компания в 2016 году сумела занять 3-е место во внутреннем рейтинге luxury-сегмента российского рынка.

Драйвером продаж Rolls-Royce в России в прошлом году стало купе Wraith, стоимость которого составляет более 25 млн рублей. Именно на него приходится доля в 41,8% от всех продаж компании в нашей стране. В количественном выражении, объем реализации этой модели составил 46 экземпляров.

На втором месте располагается седан Ghost, один экземпляр которого стоит от 26 млн рублей. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 29 таких автомобилей.

«Тройку» лидеров закрывает кабриолет Dawn, который в прошлом году был распродан в количестве 19 экземпляров. Кроме того, за отчетный период компания реализовала в России 16 экземпляров модели Phantom.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:57      |      Категория:  Автоновости
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