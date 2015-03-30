ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ралли Монте-Карло 2017 – аварии на любой вкус… Ралли Монте-Карло подтверждает статус одного из самых аварийных ралли в сезоне. Безусловно, виной тому различные погодные условия и самое разнообразное дорожное покрытие: снег, гравий, асфальт.... Участники первого этапа WRC-2017 также не избежали вылетов и сходов с дистанции. АВТОСПОРТ.com.ru выбрал некоторые из них.

1. Шейкдаун. Джандоменико Бассо и обочина

Проблемы у победителя серии IRC, а также двукратного чемпиона Европы и Италии Джандоменико Бассо возникли ещё на тестовом спецучастке. Его Ford Fiesta R5 поскользнулась на каше из мокрого снега и льда, после чего вылетела с трассы и нырнула в заснеженное поле. Болельщики помогли экипажу вернуться на трассу, который впоследствии ещё четырежды успешно преодолел дистанцию шейкдауна.

2. СУ1. Хейден Паддон и зритель, который неудачно встал…

Комментировать тут нечего. Первая авария сезона стала одним из самых ярких примеров того, что принято называть трагическая нелепость. По какой-то причине зритель, который имел опыт выступлений в ралли, встал на внешней стороне левого поворота. Хейден Паддон ошибся и вылетел с трассы, сбив незадачливого болельщика. Тот получил травмы несовместимые с жизнью... Жан Тодт: Раллийные болельщики должны знать правила безопасности

3. СУ2. Стефан Лефевр и сугроб

Вылет французского гонщика французской команды стал первым предвестником грандиозного провала, которым завершилось Ралли Монте-Карло для заводского коллектива Citroen Racing.

4. СУ3. Себастьен Ожье и кювет

Не избежал ошибки и потери времени и действующий чемпион мира. Причём, произошло это на первом же спецучастке второго дня гонки. Потерянные позиции француз отыграл быстро – через пять допов. Чёртова дюжина аварий Ралли Монте-Карло

5. СУ4. Крис Мик и кочка

Продолжение неприятностей гонщиков Citroen не заставило себя долго ждать – вслед за Лефевром с трассы вылетел и Крис Мик. Небольшая ошибка при прохождении поворота, кочка на внешней стороне, удар, поломка подвески и сход. Всё просто.

6. СУ5. Юхо Хяннинен и дерево

В отличие от своего товарища по команде Toyota GAZOO Racing Яри-Матти Латвалы Юхо Хяннинен не смог набрать очки в Монте-Карло. Более того, он ехал довольно "грязно" даже с учётом сложности трассы – Юхо едва ли не лидер по количеству различного рода инцидентов по ходу первого этапа WRC 2017 года. Впрочем, до поры до времени ему везло, и он оставался на трассе. Но авария на пятом спецучастке привела к сходу…

7. СУ9. Коварный левый поворот…

Этот поворот на девятом спецучастке стал камнем преткновения сразу для нескольких гонщиков. Но хуже всех пришлось, пожалуй, Фабио Андольфи – его Fiat 124 Abarth Rally RGT оказался серьёзно повреждён. На этом гонка для итальянца закончилась.

8. СУ13. Тьерри Невилль и столбик

На допе под несчастливым номером 13 оба остававшихся в гонке пилота заводской команды Hyundai Motorsport попали в неприятные ситуации, но если Дани Сордо повезло, то про его товарища по команде этого не скажешь. А ведь из-за этой небольшой ошибки Тьерри Невилль потерял победу в не только одном из самых аварийных, но и в одном из самых престижных ралли в календаре.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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