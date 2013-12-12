Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Lifan завершил сертификационные тесты кроссовера MyWay - автоновости

Lifan завершил сертификационные тесты кроссовера MyWay - автоновостиLifan завершил сертификационные тесты кроссовера MyWay

Автор фото: фликр.ком

Китайская компания Lifan успешно завершила сертификационные тесты семиместного кроссовера MyWay для российского авторынка.

Китайский автопроизводитель уже давно планирует расширить свою российскую линейку и еще в прошлом году обещал начать поставки кроссоверов MyWay в нашу страну. Однако, как и многие другие компании, Lifan столкнулся с необходимостью включать в комплектацию своих автомобилей, предназначенных для реализации на российском рынке, отечественную систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Ведь с 1-ого января текущего года без нее автомобиль не сможет получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а значить легально продавать его на территории РФ будет нельзя.

Однако, для процедура установки такой системы в серийный модели включает серию краш-тестов на испытательном полигоне научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ». Недавно обещанный кроссовер успешно завершил серию тестов, в которых проверялась работоспособность этой системы при ДТП. Автомобиль продемонстрировал отличные результаты, и теперь компания готовится к старту его продаж на российском рынке.

Сам же Lifan MyWay будет представлен в России с безальтернативным 1,8-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 125 л.с. (161 Нм), который поставляется в паре с системой полного привода и пятиступенчатой механической КПП.

Уже в базовую комплектацию кроссовера, помимо вышеупомянутой системы ЭРА-ГЛОНАСС, входит: комплект подушек безопасности, кондиционер, система обогрева кресел, аудиосистема, электрический привод для стекол и датчик давления в шинах. За дополнительную плату автомобиль можно будет доукомплектовать панорамным люком, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида.

Дата начала продаж новинки на российском рынке назначена на апрель текущего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:44      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Вседорожная версия Skoda Octavia может появиться уже этим летом
12-12-2013, 19:50, Автоновости
Компания Skoda объявила о выпуске в августе 2014 г. вседорожного универсала нового поколения Octavia Scout. Новинка порадует новыми передним и задним бамперами, а также изготовленными из некрашеного...
Подробнее
Toyota Motor может приостановить работу своих японских заводов - автоновости
2-02-2016, 15:50, Автоновости
Японские предприятия крупнейшего в мире автопроизводителя могут приостановить свою работу на неделю....
Подробнее
В Москве к концу года почти не останется «маршруток» - автоновости
7-02-2014, 20:25, Автоновости
Столичные чиновники обещают, что к концу 2014 году с улиц Москвы исчезнет большая часть «маршруток»....
Подробнее
Премьера новой Honda Civic пройдет на YouTube - автоновости
13-09-2015, 19:54, Автоновости
Honda будет стримить презентацию юбилейного поколения Civic на YouTube....
Подробнее
Немецкие исследователи разработали новую адаптивную систему освещения - автоновости
6-03-2016, 04:02, Автоновости
Четыре крупные немецкие компании и Общество Фраунгофера объединились в проекте uAFS....
Подробнее
Porsche
6-04-2014, 23:41, Автоновости
До конца текущего года в продуктовую линейку автопроизводителя из Штутгарта вольется новая модификация модели Macan со значком GTS в кормовой части кузова....
Подробнее
Журнал Consumer Reports сомневается в надежности Tesla Model S - автоновости
21-10-2015, 22:47, Автоновости
По версии журнала Consumer Reports надежность Tesla Model S «хуже средней»....
Подробнее
«Третий» Porsche Cayenne поступит на рынок через три года
9-01-2014, 03:00, Автоновости
Согласно последним данным британских автомобильных изданий, кроссовер Porsche Cayenne нового третьего поколения будет базироваться на модульной платформе MLB, разработанной конструкторами...
Подробнее
В России приостановлены продажи трех моделей Subaru - автоновости
4-01-2016, 06:46, Автоновости
Subaru продала все модели BRZ, WRX и Outback, новым покупателям придется подождать....
Подробнее
Honda начала тестирование серийного кроссовера Concept D - автоновости
23-09-2015, 14:57, Автоновости
Серийный Honda Concept D тестируют «в поле»....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU