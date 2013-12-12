Lifan завершил сертификационные тесты кроссовера MyWay - автоновости

Китайская компания Lifan успешно завершила сертификационные тесты семиместного кроссовера MyWay для российского авторынка.

Китайский автопроизводитель уже давно планирует расширить свою российскую линейку и еще в прошлом году обещал начать поставки кроссоверов MyWay в нашу страну. Однако, как и многие другие компании, Lifan столкнулся с необходимостью включать в комплектацию своих автомобилей, предназначенных для реализации на российском рынке, отечественную систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Ведь с 1-ого января текущего года без нее автомобиль не сможет получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а значить легально продавать его на территории РФ будет нельзя.

Однако, для процедура установки такой системы в серийный модели включает серию краш-тестов на испытательном полигоне научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ». Недавно обещанный кроссовер успешно завершил серию тестов, в которых проверялась работоспособность этой системы при ДТП. Автомобиль продемонстрировал отличные результаты, и теперь компания готовится к старту его продаж на российском рынке.

Сам же Lifan MyWay будет представлен в России с безальтернативным 1,8-литровым бензиновым агрегатом с отдачей 125 л.с. (161 Нм), который поставляется в паре с системой полного привода и пятиступенчатой механической КПП.

Уже в базовую комплектацию кроссовера, помимо вышеупомянутой системы ЭРА-ГЛОНАСС, входит: комплект подушек безопасности, кондиционер, система обогрева кресел, аудиосистема, электрический привод для стекол и датчик давления в шинах. За дополнительную плату автомобиль можно будет доукомплектовать панорамным люком, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида.

Дата начала продаж новинки на российском рынке назначена на апрель текущего года.