Мик Шумахер выиграл две гонки из четырех на третьем этапе MRF Challenge
Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер выиграл две из четырех гонок третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который прошел на индийском автодроме Buddh International Circuit.Первую и вторую субботние гонки выиграли Шумахер и Джои Моусон соответственно, а в третьем и четвертом заездах, которые пришлись на воскресенье, успех отпраздновали все тот же Шумахер и Харрисон Ньюи.Стоит отметить, что Мик доминировал в третьей гонке от начала до конца: немец стартовал с поул-позиции и не упустил свое лидерство до самого клетчатого флага.А в заключительной гонке Мик стал главным нарушителем спокойствия.Для начала Шумахер вытолкнул с трассы Моусона, из-за чего австралиец откатился на девятое место. Затем он переоценил свои силы в сражении с Ральфом Ароном: Мик настолько сильно разогнался перед поворотом, что не сумел вовремя затормозить и врезался в бразильца Фелипе Друговича, идущего впереди.Таким образом, нервная гонка в исполнении Шумахера закончилась вполне логичным сходом.Победу же в заключительном заезде отпраздновал Ньюи.За один этап до завершения зимней серии MRF Challenge в общем зачете лидирует Моусон, который опережает ближайшего преследователя Ньюи на 27 очков. Мик Шумахер занимает в классификации третье место, проигрывая Моусону 38 баллов.Напомним, что последний этап MRF Challenge сезона 2016/2017 состоится на еще одном индийском автодроме Madras Motor Racing Track 18-19 февраля.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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