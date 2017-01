ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ General Motors и Honda начали новый совместный проект - автоновости General Motors и Honda начали новый совместный проект



Автор фото: фликр.ком Американский концерн General Motors и японская компания Honda Motor Co., Ltd. объявили о начале нового совместного проекта в области использования альтернативного топлива. Стоит отметить, что оба автопроизводителя уже довольно долго ведут индивидуальные проекты в данной области. В частности, General Motors занимается созданием автомобилей на водородном топливе уже более 50 лет. Стоит отметить, что самый первый прототип такого автомобиля был представлен еще в далеких 60-х годах – это был переработанный под использования водорода в качестве топлива Chevrolet Corvair. Совместная же работа Honda и GM в этой области началась четыре года назад, подписав соглашение, в рамках которого и по сей день разрабатывают новое поколение топливных ячеек для водородного топлива. Каких-то конечных результатов в рамках этого сотрудничества планируется достигнуть к 2020 году. Сейчас же операционный директор североамериканского подразделения японской компании Тошиаки Микошиба и исполнительный вице-президент американского концерна по разработке глобальных продуктов Марк Реусс планируют анонсировать некий важный проект, касающийся продвинутых технологий в области альтернативного топлива. К сожалению, никаких подробностей пока не раскрывается. Предполагается, что речь идет не просто о выпуске более емких топливных ячеек с водородным топливом, а о совместной разработке целых водородных автомобилей.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 00:58 | Категория: Автоновости

