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General Motors и Honda начали новый совместный проект - автоновости

General Motors и Honda начали новый совместный проект - автоновостиGeneral Motors и Honda начали новый совместный проект

Автор фото: фликр.ком

Американский концерн General Motors и японская компания Honda Motor Co., Ltd. объявили о начале нового совместного проекта в области использования альтернативного топлива.

Стоит отметить, что оба автопроизводителя уже довольно долго ведут индивидуальные проекты в данной области. В частности, General Motors занимается созданием автомобилей на водородном топливе уже более 50 лет. Стоит отметить, что самый первый прототип такого автомобиля был представлен еще в далеких 60-х годах – это был переработанный под использования водорода в качестве топлива Chevrolet Corvair.

Совместная же работа Honda и GM в этой области началась четыре года назад, подписав соглашение, в рамках которого и по сей день разрабатывают новое поколение топливных ячеек для водородного топлива. Каких-то конечных результатов в рамках этого сотрудничества планируется достигнуть к 2020 году.

Сейчас же операционный директор североамериканского подразделения японской компании Тошиаки Микошиба и исполнительный вице-президент американского концерна по разработке глобальных продуктов Марк Реусс планируют анонсировать некий важный проект, касающийся продвинутых технологий в области альтернативного топлива. К сожалению, никаких подробностей пока не раскрывается.

Предполагается, что речь идет не просто о выпуске более емких топливных ячеек с водородным топливом, а о совместной разработке целых водородных автомобилей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:58      |      Категория:  Автоновости
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