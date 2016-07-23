ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас: Моя цель – выигрывать гонки и титулы Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон. «У меня нет проблем с прессингом. Но в Формуле 1 я заметил, что чем больше давления, тем больший вред этот может нанести, – заявил Боттас в интервью финской телекомпании MTV. – Я всегда ставлю перед собой самые высокие цели и сам поднимаю планку. Так что если давление и будет, то только от меня самого. Я хочу выигрывать гонки и титулы, и в этом смысле моя цель не изменилась. У меня огромная поддержка со стороны команды, что, безусловно, поможет в любой ситуации. Моя задача – атаковать изо всех сил, как и всегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Стало известно расписание контрольных матчей МХК «Тайфун» в рамках подготовки к первому в истории команды чемпионату Молодежной хоккейной лиги. 30 июля в подмосковном Ступино, где команда проводит... Подробнее Себастьян Феттель избежал наказания после подозрения в нарушении правил по ходу первого круга Гран При Мексики. Немец был вызван к стюардам после гонки, чтобы объяснить свои действия – срезку 13... Подробнее Победой хозяев поля завершился в Новосибирске матч 23-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ между "Сибирью" и "Лучом-Энергией". В целом искусственный газон не давал командам... Подробнее Французский пилот Франк Монтаньи получил двухлетнюю дисквалификацию за то, что допинг-проба на кокаин, взятая у него после этапа Формулы Е в Путраджае, дала положительный результат.... Подробнее В воскресенье, 28 февраля, во дворце спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) состоятся Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивной аэробике. На сегодняшнее число подтвердили заявки на участие... Подробнее 25 апреля во Владивостоке прошли финальные бои Чемпионата Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). В решающих поединках определились чемпионы и призеры турнира.... Подробнее Победителем чемпионата Владивостока среди мужчин стал Кирилл Шубин. 11-летний шахматист стал самым молодым чемпионом за всю историю города. В турнире, который проходил в помещении детского клуба... Подробнее В минувшее воскресенье, 18 мая, во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Владивостока по кикбоксингу среди студентов. Организатором турнира выступили федерация кикбоксинга Приморского края... Подробнее Первый российский пилот в серии IndyCar Михаил Алешин подвел итоги дебютного сезона за океаном, рассказал об особенностях американских трасс, поделился подробностями своей серьезной аварии – и... Подробнее В сезоне-2017 Williams наделит главного инженера гоночной бригады Роба Смедли новыми рабочими обязанностями. Ранее Роб посещал все Гран При, был ответственным за выступление машин на трассе, а в... Подробнее