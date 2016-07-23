Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Валттери Боттас: Моя цель – выигрывать гонки и титулы

Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон.

«У меня нет проблем с прессингом. Но в Формуле 1 я заметил, что чем больше давления, тем больший вред этот может нанести, – заявил Боттас в интервью финской телекомпании MTV. – Я всегда ставлю перед собой самые высокие цели и сам поднимаю планку. Так что если давление и будет, то только от меня самого.

Я хочу выигрывать гонки и титулы, и в этом смысле моя цель не изменилась. У меня огромная поддержка со стороны команды, что, безусловно, поможет в любой ситуации. Моя задача – атаковать изо всех сил, как и всегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
23-07-2016, 01:40, Спорт
Стало известно расписание контрольных матчей МХК «Тайфун» в рамках подготовки к первому в истории команды чемпионату Молодежной хоккейной лиги. 30 июля в подмосковном Ступино, где команда проводит...
Подробнее
Себастьян Феттель избежал наказания
2-11-2015, 12:42, Спорт
Себастьян Феттель избежал наказания после подозрения в нарушении правил по ходу первого круга Гран При Мексики. Немец был вызван к стюардам после гонки, чтобы объяснить свои действия – срезку 13...
Подробнее
«Луч-Энергия» проиграл «Сибири»
19-03-2015, 12:47, Спорт
Победой хозяев поля завершился в Новосибирске матч 23-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ между "Сибирью" и "Лучом-Энергией". В целом искусственный газон не давал командам...
Подробнее
Франк Монтаньи на два года отстранен от гонок
29-03-2015, 14:58, Спорт
Французский пилот Франк Монтаньи получил двухлетнюю дисквалификацию за то, что допинг-проба на кокаин, взятая у него после этапа Формулы Е в Путраджае, дала положительный результат....
Подробнее
Чемпионат и Первенство Владивостока по спортивной аэробике пройдет 28 февраля
25-02-2016, 20:53, Спорт
В воскресенье, 28 февраля, во дворце спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) состоятся Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивной аэробике. На сегодняшнее число подтвердили заявки на участие...
Подробнее
Приморские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате ДВФО по СБЕ ММА. Результаты
26-04-2015, 05:58, Спорт
25 апреля во Владивостоке прошли финальные бои Чемпионата Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). В решающих поединках определились чемпионы и призеры турнира....
Подробнее
Обладателем «шахматной короны» Владивостока стал Кирилл Шубин
28-09-2014, 18:44, Спорт
Победителем чемпионата Владивостока среди мужчин стал Кирилл Шубин. 11-летний шахматист стал самым молодым чемпионом за всю историю города. В турнире, который проходил в помещении детского клуба...
Подробнее
Во Владивостоке выявили сильнейших спортсменов кикбоксинга
20-05-2014, 21:53, Спорт
В минувшее воскресенье, 18 мая, во Владивостоке прошли чемпионат и первенство Владивостока по кикбоксингу среди студентов. Организатором турнира выступили федерация кикбоксинга Приморского края...
Подробнее
Большое новогоднее интервью: Михаил Алёшин
1-01-2015, 19:47, Спорт
Первый российский пилот в серии IndyCar Михаил Алешин подвел итоги дебютного сезона за океаном, рассказал об особенностях американских трасс, поделился подробностями своей серьезной аварии – и...
Подробнее
Williams наделит Роба Смедли дополнительными обязанностями
26-01-2017, 11:42, Спорт
В сезоне-2017 Williams наделит главного инженера гоночной бригады Роба Смедли новыми рабочими обязанностями. Ранее Роб посещал все Гран При, был ответственным за выступление машин на трассе, а в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU