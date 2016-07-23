Валттери Боттас: Моя цель – выигрывать гонки и титулы
Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон.«У меня нет проблем с прессингом. Но в Формуле 1 я заметил, что чем больше давления, тем больший вред этот может нанести, – заявил Боттас в интервью финской телекомпании MTV. – Я всегда ставлю перед собой самые высокие цели и сам поднимаю планку. Так что если давление и будет, то только от меня самого.Я хочу выигрывать гонки и титулы, и в этом смысле моя цель не изменилась. У меня огромная поддержка со стороны команды, что, безусловно, поможет в любой ситуации. Моя задача – атаковать изо всех сил, как и всегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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