Мик Шумахер одержал победу в первом заезде MRF Challenge в Индии
Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который в этот уик-энд проходит на трассе Buddh International Circuit в Индии.Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1 стартовал с поула и лидировал по ходу всей дистанции 12-кругового заезда, в то время как начинавший с ним гонку с первого ряда Харрисон Ньюи в первом повороте пропустил вперёд Фелипе Друговича. В дальнейшем бразилец пытался оказывать прессинг на Шумахера, но на финише уступил ему 1,7 секунды. Ньюи финишировал третьим.«Я очень рад, что смог выиграть, – прокомментировал Мик. – Мне удался хороший старт, и после этого было важно поддерживать темп. Это очень техничная трасса, на которой интересно пилотировать. Надеюсь, я смогу демонстрировать такую форму по ходу всего оставшегося этапа».Во втором субботнем заезде первенствовал Джоуи Моусон, опередивший Мика Шумахера в сражении за титул в немецком первенстве Ф4 в прошлом сезоне. Мик стал третьим, уступив также Ральфу Арону и опередив в конце гонки соотечественника Кими Шрамма.Из остальных результатов субботних заездов стоит отметить два девятых места Мануэля Мальдонадо, двоюродного брата бывшего гонщика Формулы 1 Пастора Мальдонадо.В воскресенье на автодроме Buddh International Circuit пройдут ещё две гонки.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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