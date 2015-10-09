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Мик Шумахер одержал победу в первом заезде MRF Challenge в Индии

Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который в этот уик-энд проходит на трассе Buddh International Circuit в Индии.

Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1 стартовал с поула и лидировал по ходу всей дистанции 12-кругового заезда, в то время как начинавший с ним гонку с первого ряда Харрисон Ньюи в первом повороте пропустил вперёд Фелипе Друговича. В дальнейшем бразилец пытался оказывать прессинг на Шумахера, но на финише уступил ему 1,7 секунды. Ньюи финишировал третьим.

«Я очень рад, что смог выиграть, – прокомментировал Мик. – Мне удался хороший старт, и после этого было важно поддерживать темп. Это очень техничная трасса, на которой интересно пилотировать. Надеюсь, я смогу демонстрировать такую форму по ходу всего оставшегося этапа».

Во втором субботнем заезде первенствовал Джоуи Моусон, опередивший Мика Шумахера в сражении за титул в немецком первенстве Ф4 в прошлом сезоне. Мик стал третьим, уступив также Ральфу Арону и опередив в конце гонки соотечественника Кими Шрамма.

Из остальных результатов субботних заездов стоит отметить два девятых места Мануэля Мальдонадо, двоюродного брата бывшего гонщика Формулы 1 Пастора Мальдонадо.

В воскресенье на автодроме Buddh International Circuit пройдут ещё две гонки.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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