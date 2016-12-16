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Кевин Магнуссен: Машины нового регламента мне подходят лучше, чем прежние автомобили

Пилот Haas Кевин Магнуссен считает, что ему удастся проявить весь свой талант в условиях нового технического регламента-2017.

Кевин полностью поддерживает идею того, что машины должны проходить круги на четыре-пять секунд быстрее. В предыдущие годы датчанину было сложно беречь быстроизнашиваемую резину Pirelli, в то время как в 2017-м шины станут более износоустойчивыми.

«У меня как у гонщика есть проблема: я привык "загонять" машину, – цитирует Магнуссена AUTOSPORT.com. – Скорее всего, новые автомобили будут больше подходить моему гоночному стилю, чем прежние автомобили с низким уровнем прижимной силы.

Я с нетерпением жду начала сезона. Это будет весело. Если наши ожидания оправдаются, то мы будем пилотировать быстрейшие в истории машины Ф1».

Также Кевин рассказал о своей программе подготовки в преддверии новой кампании.

«Этой зимой я в основном тренируюсь и почти никуда не путешествую. Я остался дома, в Дании со своим тренером по физической подготовке. Мы достоверно не знаем, насколько быстрыми будут эти машины и насколько требовательными они станут в отношении пилотов, поэтому нужно подготовиться так хорошо, как это только возможно», – заметил Магнуссен.

В дебютном сезоне-2014 датчанин был напарником Дженсона Баттона. В 2016-м в составе Renault он соперничал с Джолионом Палмером, а в 2017-м будет защищать цвета Haas с Роменом Грожаном.

«Я предпочитаю, чтобы моим напарником был опытный пилот. Это полезно для команды и для меня, ведь я учусь у сокомандника. Я учился у Джолиона в 2016-м, но у Ромена я смогу взять больше, потому что он невероятно быстрый гонщик», – подвел черту Кевин.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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