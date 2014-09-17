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Отмар Сафнауэр: Эстебан Окон должен бороться за очки и составить конкуренцию Серхио Пересу

Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр рассказал о том, чего ожидают на базе в Сильверстоуне от новобранца Эстебана Окона в сезоне-2017.

«Мы надеемся, что Эстебан очень быстро всему научится. Это одна из причин, по которым мы сделали выбор в его пользу, – заявил Отмар. – Мы научим его водить эту машину и будем надеяться, что он составит конкуренцию Серхио, как ранее это делал Нико [Хюлькенберг].

Это серьезное задание для Эстебана, потому что он будет заменять в нашем составе быстрого и опытного Нико.

Для нас крайне важно, чтобы оба гонщика набирали очки в чемпионате. В противном случае мы рискуем сдать свои позиции. Важно, чтобы Эстебан начал приезжать в топ-десятке с самого начала сезона и делал это как можно чаще.

Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться самим и подготовить его к новому сезону».

Напомним, что прошлый сезон Force India закончила на четвертом месте в Кубке конструкторов.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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