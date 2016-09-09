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Peugeot готовит новый седан бизнес-класса - автоновости

Peugeot готовит новый седан бизнес-класса - автоновостиPeugeot готовит новый седан бизнес-класса

Автор фото: фликр.ком

Французская компания Peugeot приступила к разработке нового поколения «508-ого» седана и уже выпустила первый прототип на дорогу.

Впервые о смене поколения «508-ого» заговорили еще в середине позапрошлого года. Тогда сообщалось, что французский автопроизводитель намерен внести свой вклад в разработку систем автономного управления и смена поколения бизнес-седана является отличным поводом хотя бы частично внедрить ее в серийный автомобиль.

Почему частично? Новое поколение Peugeot 508, по словам официальных представителей компании, получит урезанную версию полноценного «автопилота», который будет способен самостоятельно выполнять ряд несложных маневров в трафике, парковаться и ездить по скоростным магистралям. Впрочем, полной автономности на этом поприще при должном уровне безопасности пока не смог добиться ни один автопроизводитель.

И теперь, спустя два года фотошпионам удалось заснять первый прототип нового «508-ого». Однако испытательный экземпляр больше всего напоминает внедорожную модификацию «308-ого» универсала, чем седан бизнес-класса. Но предположить, что этот мул является именно прототипом «508-ого» позволяет тот факт, что автомобиль значительно превышает «308-ой» по габаритам. В частности, он имеет более крупную колею, что особенно заметно благодаря расширенным пластиковым колесным аркам.

Предполагается, что в основу новинки ляжет доработанная модульная платформа EMP2, а дизайнерские решения будут позаимствованы у концептуального Exalt. Кроме того, ранее в компании намекнули, что новое поколение «508-ого» выйдет сразу в двух модификациях – «просторной» и «комфортабельной».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:03      |      Категория:  Автоновости
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