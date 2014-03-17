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Видео: Дженсон Баттон попробовал себя в роли летчика

Экс-пилот McLaren Дженсон Баттон продолжает наслаждаться жизнью вне Формулы 1: на неделе чемпион мира-2009 стал летчиком самолета Airbus A380 авиакомпании British Airways.

Несмотря на то, что британец управлял симулятором в тренировочном центре лондонского аэропорта Хитроу, он получил массу положительных эмоций от этого нового опыта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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