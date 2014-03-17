Видео: Дженсон Баттон попробовал себя в роли летчика
Экс-пилот McLaren Дженсон Баттон продолжает наслаждаться жизнью вне Формулы 1: на неделе чемпион мира-2009 стал летчиком самолета Airbus A380 авиакомпании British Airways.Несмотря на то, что британец управлял симулятором в тренировочном центре лондонского аэропорта Хитроу, он получил массу положительных эмоций от этого нового опыта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Гости активно начали встречу, заперев «моряков» в зоне, поспособствовало этому и достаточно быстрое удаление у приморцев. Впрочем, в меньшинстве уральцы ничего создать не смогли. Зато, когда составы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!