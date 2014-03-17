ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Дженсон Баттон попробовал себя в роли летчика Экс-пилот McLaren Дженсон Баттон продолжает наслаждаться жизнью вне Формулы 1: на неделе чемпион мира-2009 стал летчиком самолета Airbus A380 авиакомпании British Airways. Несмотря на то, что британец управлял симулятором в тренировочном центре лондонского аэропорта Хитроу, он получил массу положительных эмоций от этого нового опыта. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Red Bull Racing уверены, что мгновенный расход топлива на машине Даниэля Риккардо оставался в пределах допустимых значений, несмотря на то, что в FIA приняли решение исключить пилота из протокола... Подробнее Гонщик Trident Джулиано Алези оштрафован за инцидент во втором заезде GP3 в Сильверстоуне. Француз столкнулся с Джейком Хьюзом в Stowe и был вынужден сойти с дистанции, в то время как Хьюз... Подробнее Гости активно начали встречу, заперев «моряков» в зоне, поспособствовало этому и достаточно быстрое удаление у приморцев. Впрочем, в меньшинстве уральцы ничего создать не смогли. Зато, когда составы... Подробнее Сегодняшний день на трассе Indianapolis Motor Speedway начался с традиционной утренней квалификационной тренировки, которая предшествовала первой части квалификации. Быстрейшим в ней стал Элио... Подробнее Росс Браун считает, что руководство Формулы 1 должно сделать так, чтобы участие маленьких команд в чемпионате было для них финансово выгодным. На днях стало известно, что в Manor была введена... Подробнее ... Подробнее Четыре пилота получили штрафы в первые два дня Гран При Бразилии, но только троим из них предстоит из-за этого потерять позиции на старте гонки.... Подробнее Сын легендарного пилота Ф1 Мик Шумахер завершил сезон в немецкой Формуле 4 на третьем месте в зачете новичков, тогда как чемпионом серии стал Марвин Динст.... Подробнее Константин Емельянов стал первым приморским тренером по футболу, получившим высшую международную категорию. Сегодня наставник молодежной команды "Луча-Энергии" успешно стал выпускные экзамены в... Подробнее Вчера, 23 февраля, в бухте Новик на острове Русский при поддержке компаний НК Альянс, MOTUL и Сумотори-Авто состоялся заключительный финальный этап чемпионата Приморского края по ралли-спринту на... Подробнее