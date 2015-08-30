ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен будет рекламировать финский слабоалкогольный напиток Пилот Ferrari Кими Райкконен подписал долгосрочный контракт с финской компанией Hartwall, которая специализируется на производстве слабоалкогольных напитков. В Hartwall надеются, что сотрудничество с Райкконеном позволит расширить популярность их продукта в мире. Особенно важным для нее является азиатский рынок. «Я принимаю участие только в тех проектах, которым доверяю на 100%, – приводит слова Кими официальный сайт Hartwall. – Hartwall Original Long Drink должен стать национальным напитком Финляндии. У него нет аналогов во всем мире, и мы можем им гордиться. Здорово, что я смогу помочь Hartwall Original Long Drink в попытке завоевания мирового рынка».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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