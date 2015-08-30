"Адмирал" одержал волевую победу над "Слованом" в заключительном домашнем матче
На битву со «Слованом» «моряки» выходили без Мнацяна и Ткачёва – лидеры команды получили повреждения в победном матче с «Медвешчаком». Место Ткачёва в первой тройке занял Фисенко, а Самвела заменил Гавриленко. Игра для приморцев началась с испытания меньшинством – сдюжили. А продолжилась супершансом – две минуты розыгрыша 5 на 3 – увы, не забили. Зато взорвались дублем в равных составах, огорчив Браста с интервалом в 26 секунд.
Сначала Сигарёв, последний раз отличавшийся 12 ноября в матче с Ригой, порадовал роскошным кистевым на неудобной высоте с вершины правого круга вбрасывания – 1:0. Следом на добивании после щелчка Гавриленко удачно сработал Саюстов – 2:0.
Гости ответили во второй смене второго периода. Долго возил приморцев по их зоне, в итоге Штястны с ходу броском в дальний угол с пятака замкнул искусный пас из-за ворот – 2:1.
За 1.11 до сирены «Слован» снял вратаря и штурмовал вшестером, но «моряки» не дрогнули!
Концерн Audi еще не назвал состав пилотов на будущий сезон DTM. Традиционно в Ингольштадте обходятся без серьезных перестановок – так наверняка будет и на этот раз, но одно существенное изменение, по...
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков провел очередное совещание рабочей группы по подготовке и проведению международной матчевой встречи «Сборная России – сборная Мира» «Битва чемпионов...
Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф рассказал о причинах схода Льюиса Хэмилтона на Гран При Сингапура. Тото поведал, что действующий чемпион мира не смог завершить гонку из-за незначительной поломки....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!