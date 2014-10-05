Росс Браун: Важно соблюдать баланс между количеством и качеством гонок
Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун поделился мнением по поводу возможного расширения календаря чемпионата в ближайшем будущем.Ранее новые владельцы Liberty Media уже говорили о желании проводить больше 21 Гран При в год. Тем не менее бывший технический директор Ferrari и экс-руководитель Mercedes считает, что в данном вопросе необходимо соблюдать осторожность.«Они [Liberty Media] спросили моё мнение о расширении календаря, и я сказал, что в первую очередь нужно найти баланс между качеством и количеством, – цитирует Брауна ESPN. – Важно убедиться, что мы можем добавить новые гонки не только потому, что есть такая возможность. Нужно также помнить о качестве, чтобы каждый гоночный уик-энд получался действительно незабываемым».Идеальный календарь Формулы 1 – каков он?Также Браун добавил, что при увеличении числа этапов командам придётся изменить подход.«В какой-то момент придётся объединиться с командами, чтобы помочь им, если мы действительно хотим проводить больше гонок, – продолжил Браун. – 20-21 Гран При – это очень тяжело для механиков и инженеров, да и вообще для всех, кому приходится постоянно путешествовать. Но если у команд будет по две бригады механиков, как в NASCAR, то это вполне возможно.Нет никаких причин, по которым мы не должны проводить больше гонок. Но при нынешней структуре команд это просто невозможно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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