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Vladivostok Boat Show по традиции пройдет в мае

Vladivostok Boat Show по традиции пройдет в мае
В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности



Началась активная подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Ожидается, что участниками выставки станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступит «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus.



Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.



В этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, и теперь это не просто традиционная выставка. В программу будут включены демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.



Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!



В этом году вместе с открытием Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба "Семь футов". В гонке может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.



По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



Пресс-центр Vladivostok Boat Show

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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