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Власти Японии утвердили окончательный размер штрафа для Mitsubishi - автоновости

Власти Японии утвердили окончательный размер штрафа для Mitsubishi - автоновостиВласти Японии утвердили окончательный размер штрафа для Mitsubishi

Автор фото: фликр.ком

«Топливный скандал», разгоревшийся вокруг японской компании Mitsubishi Motors Corporation весной прошлого года подходит к своему завершению. Японские власти определились, какая именно сумма будет эквивалентной нанесенному компанией ущербу.

Агентство по потребительским вопросам Японии (Consumer Affairs Agency) утвердило окончательную сумму штрафа, который будет наложен на японского автопроизводителя за фальсификацию объемов потребления топлива рядом малолитражных автомобилей компании. Так, в ближайшее время Mitsubishi Motors Corporation должна будет выплатить 480 млн иен (около 4,2 млн долларов США) в пользу государства.

Однако это не все расходы компании, связанные с «топливным скандалом». В июне прошлого года Осаму Масуко в рамках специальной пресс-конференции заявил о том, что Mitsubishi выплатит каждому клиенту, который приобрел одну из четырех «малолитражек» с заниженным уровнем расхода топлива, компенсацию в размере 100 000 иен (приблизительно 955 долларов США).

Речь в этом заявлении шла о кей-карах Mitsubishi eK-Space и eK-Wagon, а также Nissan Dayz и Dayz Roox, выпущенных в период с 2013 по 2016 годы. По предварительным подсчетам, за этот период на территории Японии было реализовано около 625 тысяч таких автомобилей. Таким образом, в общей сложности компании придется выплатить своим клиентам 62,5 млрд иен (приблизительно 596 млн долларов США).

Стоит отметить, что весной 2016 года эксперты Mitsubishi предлагали рассчитывать сумму компенсаций в каждом конкретном случае, исходя из объема израсходованного топлива, сверх того значения, которое было указано в сопроводительной документации. Впрочем, такой способ посчитали чрезмерно сложным и было принято решение установить единую сумму компенсаций.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:59      |      Категория:  Автоновости
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