ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: В Ф1 не позволили бы гоняться на большинстве японских трасс Пилот McLaren Стоффель Вандорн рассказал об особенностях японской серии Суперформулы, в которой провёл прошлый сезон. Бельгиец, совмещавший участие с обязанностями резервного гонщика команды из Уокинга, выступал за коллектив Dandelion, использовавший моторы Honda, и выиграл две гонки, а по итогам чемпионата стал четвёртым. «Этот вариант был лучшим из всех доступных, – заявил Вандорн в интервью AUTOSPORT. – В этой серии отличные машины, к тому же я работал с мотористами Honda, что помогло мне выстроить хорошие отношения с ними. Приходилось адаптироваться к часовому поясу, но я наслаждался временем в Японии. Особенно мне понравились местные автодромы – настоящие трассы старой школы без каких-либо зон вылета. Они не похожи на новые трассы, где на каждом круге ты можешь делать всё, что хочется, потому что в случае ошибки легко можно избежать последствий, в том числе за счёт огромных зон вылета. Например, в Суго есть потрясающее место – 180-градусный поворот, который проходится на скорости 240 км/ч. При этом прямо посередине там огромная кочка, а сбоку травяная зона вылета размером в один метр и затем стена. На треках старой школы важно быть постоянно начеку, а когда удаётся идеально проехать круг, ты испытываешь большое удовлетворение. Но в Формуле 1 не разрешили бы проведение гонок на большинстве японских трасс. Также бельгиец поделился впечатлениями от шин Yokohama, которые используются в японской серии. «Конечно, это другие шины – в том смысле, что они такие, какими и должны быть! – сказал он. – Для квалификации Yokohama предоставляет специальный компаунд, позволяющий атаковать изо всех сил на одном быстром круге. А в гонке на одном комплекте можно проехать 40 кругов, и при этом разница во времени прохождении круга составит всего 0,2 секунды». Что касается Формулы 1, то Вандорн, который в 2017 году заменил в McLaren Дженсона Баттона, признал, что больше всего ему не нравится нынешняя система штрафов. «Наказания непоследовательны – на каждом этапе принимаются разные решения. На брифингах эта тема регулярно поднимается, но гонщики всё равно не понимают, что можно, а чего нельзя делать, – сказал Стоффель. – Пусть лучше нам дадут свободно гоняться. Все мы взрослые люди, и никто из нас не хочет столкновений. В конце концов, даже повреждение антикрыла чревато сходом. Думаю, этому должны способствовать и трассы. Ошибка должна приводить к потере времени или даже вылету с трассы, а не выезду на заасфальтированную полосу. Конечно, никто не будет делать такие трассы, как раньше, потому что безопасность превыше всего и последнее, что мы всем хотим видеть, – это тяжёлые аварии. Но с другой стороны, когда нет риска, становится не так интересно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Международная автомобильная федерация подтвердила, что на Гран При Китая Формула 1 вернётся к формату квалификации, действовавшему последние десять лет. «По единодушному требованию команд в письме,... Подробнее Тест-пилот Williams Сьюзи Вольф проехала в первый день тестов в Австрии всего 18 кругов и показала последнее, девятое, время. Комментируя свое выступление, шотландская пилотесса выразила сожаление по... Подробнее В воскресенье, 11 октября, «Спартак-Приморье» откроет сезон в российской Суперлиге матчем с баскетбольной командой ПСК «Сахалин». Начало матча в 18:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем... Подробнее Ровно за 12 часов до презентации новой машины команда McLaren-Honda выпустила очередной промо-ролик с коротким ремейком культового фильма "Назад в будущее".... Подробнее Гонка 13-го этапа сезона 2016 года серии IndyCar, Поконо 500, которая должна была состояться сегодня, перенесена на завтра. Старт будет дан в 19:09 по московскому времени. Старт гонки был намечен на... Подробнее В предстоящем сезоне WEC Ник Хайдфельд и Матиас Беш останутся пилотами команды Rebellion Racing... Подробнее Соревнования VII открытого Кубка по тхэквондо ИТФ на призы председателя Законодательного Собрания Приморского края, прошедшие в с. Покровка, стали самыми массовыми за всю историю проведения турнира.... Подробнее Владивостокский «Портовик» начинает новый год противостоянием с грозненским «Беркутом». Первые игры 2015 года приморский клуб начнет в хорошем расположении духа, и не только из-за прошедших... Подробнее Новый видеоролик американского автогонщика собрал рекордную аудиторию на сервисе YouTube. За два дня его удивительным образом посмотрели 10 миллионов человек, а за первую неделю эта цифра увеличилась... Подробнее Трассу для картинга распечатали пилоты нашего региона. Соревновновательный сезон в Уссурийске открыл "Кубок Дружбы". 40 участников обкатали трек в погоне за чемпионским титулом.... Подробнее