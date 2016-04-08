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Стоффель Вандорн: В Ф1 не позволили бы гоняться на большинстве японских трасс

Пилот McLaren Стоффель Вандорн рассказал об особенностях японской серии Суперформулы, в которой провёл прошлый сезон.

Бельгиец, совмещавший участие с обязанностями резервного гонщика команды из Уокинга, выступал за коллектив Dandelion, использовавший моторы Honda, и выиграл две гонки, а по итогам чемпионата стал четвёртым.

«Этот вариант был лучшим из всех доступных, – заявил Вандорн в интервью AUTOSPORT. – В этой серии отличные машины, к тому же я работал с мотористами Honda, что помогло мне выстроить хорошие отношения с ними.

Приходилось адаптироваться к часовому поясу, но я наслаждался временем в Японии. Особенно мне понравились местные автодромы – настоящие трассы старой школы без каких-либо зон вылета. Они не похожи на новые трассы, где на каждом круге ты можешь делать всё, что хочется, потому что в случае ошибки легко можно избежать последствий, в том числе за счёт огромных зон вылета.

Например, в Суго есть потрясающее место – 180-градусный поворот, который проходится на скорости 240 км/ч. При этом прямо посередине там огромная кочка, а сбоку травяная зона вылета размером в один метр и затем стена.

На треках старой школы важно быть постоянно начеку, а когда удаётся идеально проехать круг, ты испытываешь большое удовлетворение. Но в Формуле 1 не разрешили бы проведение гонок на большинстве японских трасс.

Также бельгиец поделился впечатлениями от шин Yokohama, которые используются в японской серии.

«Конечно, это другие шины – в том смысле, что они такие, какими и должны быть! – сказал он. – Для квалификации Yokohama предоставляет специальный компаунд, позволяющий атаковать изо всех сил на одном быстром круге. А в гонке на одном комплекте можно проехать 40 кругов, и при этом разница во времени прохождении круга составит всего 0,2 секунды».

Что касается Формулы 1, то Вандорн, который в 2017 году заменил в McLaren Дженсона Баттона, признал, что больше всего ему не нравится нынешняя система штрафов.

«Наказания непоследовательны – на каждом этапе принимаются разные решения. На брифингах эта тема регулярно поднимается, но гонщики всё равно не понимают, что можно, а чего нельзя делать, – сказал Стоффель. – Пусть лучше нам дадут свободно гоняться. Все мы взрослые люди, и никто из нас не хочет столкновений. В конце концов, даже повреждение антикрыла чревато сходом. Думаю, этому должны способствовать и трассы. Ошибка должна приводить к потере времени или даже вылету с трассы, а не выезду на заасфальтированную полосу.

Конечно, никто не будет делать такие трассы, как раньше, потому что безопасность превыше всего и последнее, что мы всем хотим видеть, – это тяжёлые аварии. Но с другой стороны, когда нет риска, становится не так интересно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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