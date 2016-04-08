ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские гимнасты завоевали медали на всероссийском турнире в Благовещенске

Воспитанники краевой федерации спортивной гимнастики и ДЮСШ «Гармония» г. Владивостока успешно выступили на ежегодном всероссийском турнире городов Сибири и Дальнего Востока на призы мэра Благовещенска.

Команда приморских гимнасток заняла второе место в общекомандном зачете среди девушек. Состав команды: Ульяна Шевчук, Анна Белан, Ангелина Жукова, Дарья Клементьева, Валерия Мурашко. Тренеры, подготовившие команду: Кайгородцева И.Ю., Нечаусова О.Ф., Горина Г.И., Недовесова Л.В.

В многоборье среди девушек по программе «Кандидат в мастера спорта» серебряным призером стала Анна Белан (тр. Кайгородцева И.Ю.).

Также в многоборье отличились, по программе I разряда:

2 место - Валерия Мурашко (тр. Недовесова Л.В.);

3 место - Дарья Клементьева (тр. Нечаусова О.Ф.);

по программе II разряда:

1 место – Диана Рамазанова (тр. Нечаусова О.Ф.);

3 место – Олеся Дорофеева (тр. Кайгородцева И.Ю.).

В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек медали завоевали:

по программе МС:

Арина Недовесова - 1 место – вольные упражнения; 2 место - на брусьях;

Ульяна Шевчук - 3 место в упражнениях на брусьях и 3 место в вольных упражнениях.

По программе КМС - Анна Белан завоевала «серебро» в упражнении на брусьях, опорном прыжке и на бревне.

По программе 1 разряда:

Дарья Клементьева: 1 место - в упражнении на брусьях, 1 место в опорном прыжке, 3 место в вольных упражнениях;

Валерия Мурашко заняла три вторых места - в опорном прыжке, на брусьях и в вольных упражнениях.

По программе 2 разряда:

Диана Рамазанова заняла 1 место на брусьях, 1 место в вольных упражнениях;

Марина Устименко заняла 1 место в опорном прыжке, 2 место на бревне, 2 место в вольных упражнениях;

Алеся Дорофеева завоевала три «бронзы» - в опорном прыжке, на брусьях и на бревне;

Елизавета Бекова заняла на брусьях 2 место.

Среди юношей в многоборье по программе КМС Алексей Ланков стал бронзовым призером (тр. Савин В.Г.). Также Алексей завоевал медали в финальных выступлениях в отдельных видах многоборья – «золото» в опорном прыжке и «серебро» в упражнениях на перекладине.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 19:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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