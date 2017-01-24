ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Клэр Уильямс награждена Орденом Британской империи Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс удостоена звания офицера Ордена Британской империи (OBE) за свои заслуги в Формуле 1, сообщает F1i. Уильямс получила награду из рук королевы Великобритании Елизаветы II на приёме, прошедшем сегодня, 27 января, в Букингемском дворце. «Я очень горжусь и одновременно удивлена сегодняшним днём, – сказала Клэр. – Такое признание – огромная честь, но нужно отдать должное каждому сотруднику Williams. Мне очень повезло заниматься работой, которую я люблю, но продолжать семейное дело – это огромная ответственность». Уильямс начинала свою карьеру в автоспорте в качестве пресс-атташе автодрома в Сильверстоуне, и в 2002-м заняла аналогичную должность в команде своего отца в Формуле 1. В 2010-м она возглавила отдел Williams по связям с общественностью, а ещё через год заняла должность директора по маркетингу и коммуникациям. В 2012-м Клэр вошла в Совет директоров и, наконец, в 2013-м стала заместителем руководителя команды. Фрэнк Уильямс был награждён Орденом Британской империи в 1987 году. Кроме семейства Уильямс из представителей Формулы 1 эту награду в разное время получили Рон Деннис, Росс Браун, Эдриан Ньюи, Джон Сертис, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон, Дэвид Култхард, Кристиан Хорнер.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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