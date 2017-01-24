ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Приморочка» принимает «Спарту»

28 и 29 января наша «Приморочка» на площадке СК «Олимпиец» будет принимать нижегородскую «Спарту». Начало матчей в 16:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.





Представляем соперника. «Спарта» (Нижний Новгород)





Год основания: 2000

Наивысшее достижение: 6 место (Высшая лига «А» - 2012

Результат прошлого сезона: 3 место (Высшая лига «А»)

Домашняя арена: ДС «Северная Звезда»

Официальный сайт: http://www.sparta-nn.ru/

Официальная группа Вконтакте: http://vk.com/vc_sparta_nn (829 участников)

Цвет формы: Белый/красный





«Спарта» - достаточно молодая команда. Клуб был основан в 2000 году и немногим более чем за десятилетие прошел путь из Первой лиги в Высшую лигу «А». Лучшим результатом команды за всю ее историю является 3 место в Высшей лиге «А», которое нижегородская команда заняла по итогам прошлого сезона. Бронзовыми призерами чемпионата в составе «Спарты» стали игроки «Приморочки» Светлана Чеснокова, Елена Бабкина и тренер по ОФП Владица Радивоевич.





В межсезонье «Спарта» сохранила костяк игроков и главного тренера Сергея Молчанова, пополнив состав связующим Ольгой Шкляевой из челябинского «Метара» и Ангелиной Емелиной из московского «Луча».





На сегодняшний день нижегородки занимают седьмое место в турнирной таблице Высшей лиги «А», в активе подопечных Сергея Молчанова 6 побед в 14 матчах.





История встреч

Соотношение побед/поражений: 10/2





07.12.13 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 0:3 (20:25, 22:25, 17:25)

08.12.13 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 0:3 (19:25, 20:25, 22:25)

25.03.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 3:0 (25:22, 25:17, 25:22)

26.03.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 3:0 (25:22, 25:19, 25:17)

15.11.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 3:0 (25:9, 25:9, 25:12)

16.11.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 3:0 (25:14, 25:14, 27:25)

21.02.15 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 0:3 (21:25, 15:25, 12:25)

22.02.15 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 1:3 (14:25, 25:21, 23:25, 18:25)

28.11.15 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 3:2 (25:20, 21:25, 25:15, 21:25, 21:19)

29.11.15 Высшая лига «А». «Спарта» - «Приморочка» 3:1 (25:14, 25:13, 22:25, 25:19)

12.03.16 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 0:3 (19:25, 18:25, 22:25)

13.03.16 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Спарта» 0:3 (21:25, 17:25, 20:25)





Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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