«Приморочка» принимает «Спарту»

Наивысшее достижение: 6 место (Высшая лига «А» - 2012
Результат прошлого сезона: 3 место (Высшая лига «А»)
Домашняя арена: ДС «Северная Звезда»
Официальный сайт: http://www.sparta-nn.ru/
Официальная группа Вконтакте: http://vk.com/vc_sparta_nn (829 участников)
Цвет формы: Белый/красный
«Спарта» - достаточно молодая команда. Клуб был основан в 2000 году и немногим более чем за десятилетие прошел путь из Первой лиги в Высшую лигу «А». Лучшим результатом команды за всю ее историю является 3 место в Высшей лиге «А», которое нижегородская команда заняла по итогам прошлого сезона. Бронзовыми призерами чемпионата в составе «Спарты» стали игроки «Приморочки» Светлана Чеснокова, Елена Бабкина и тренер по ОФП Владица Радивоевич.
В межсезонье «Спарта» сохранила костяк игроков и главного тренера Сергея Молчанова, пополнив состав связующим Ольгой Шкляевой из челябинского «Метара» и Ангелиной Емелиной из московского «Луча».
На сегодняшний день нижегородки занимают седьмое место в турнирной таблице Высшей лиги «А», в активе подопечных Сергея Молчанова 6 побед в 14 матчах.
Красноярский гонщик Георгий Чивчян, выступающий в престижной японской серии D1, рассказал о развитии дрифта в России и шансах российской команды. Японскому дрифту, очень популярному сегодня в мире, в...
Убедительной победой хозяев завершился во Владивостоке товарищеский матч между "Лучом-Энергией" и харбинским клубом "Итэн", проходивший 6 сентября в рамках китайско-российского фестиваля физкультуры...
Сегодня британский производитель Perrinn Limited сделал общедоступными первые наброски прототипа категории LMP1, с которым они планируют выйти на старт чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC)...
Кими Райкконен пропустит тесты в Сильверстоуне на этой неделе из-за тяжелой аварии, в которую он попал на вчерашнем Гран При Великобритании. Инцидент с участием финна, который разбил свой автомобиль...
25 декабря во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края состоится открытый личный Дальневосточный детский «Новогодний турнир» по борьбе дзюдо среди школьников, проводимый Региональным...
Гоночный директор McLaren Эрик Булье рассказал, что все отказы на машине Дженсона Баттона были вызваны так называемыми “глюками”, а не серьёзными техническими проблемами. Баттон дважды останавливался...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!