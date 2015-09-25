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Жан Тодт: Раллийные болельщики должны знать правила безопасности

Президент FIA Жан Тодт, комментируя трагический инцидент, произошедший на Ралли Монте-Карло, заявил, что болельщики обязаны знать правила поведения во время посещения этапов WRC.

При прохождении первого спецучастка гонщик Hyundai Хейден Паддон потерял управление на скользкой части трассы и сбил болельщика, стоявшего на обочине. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.

«Очень жаль. Этого можно было бы избежать, – цитирует Тодта AUTOSPORT. – Я соболезную семье погибшего и приношу извинения от всего раллийного сообщества.

Надеюсь, это заставит людей уделять больше внимания безопасности, когда они приходят посмотреть это грандиозное шоу. Люди должны быть образованы и следовать правилам. Последствия нарушения могут быть ужасными, и это надо понимать».

Раллийный директор FIA Ярмо Махонен, в свою очередь, опроверг предположения о том, что причиной трагедии стали заметно возросшие скорости раллийных машин в 2017 году.

«Я скажу то, что сказал всем, с кем работаю в FIA: успокойтесь, нужно провести расследование, а уже затем делать выводы, – сказал Махонен. – Конечно, новое поколение автомобилей намного быстрее предыдущего. Может возникнуть такая ситуация, что люди, не имеющие прямого отношения к нашему спорту, начнут жаловаться на высокие скорости. Но эта трагедия не имеет отношения к новому регламенту. То же самое произошло бы и с [более медленными] машинами группы N».

Один из болельщиков, находившийся неподалёку от места аварии, рассказал AUTOSPORT: «Скорая прибыла через 20-25 минут, а вертолёт прилетел через пять минут. Место, где стоял этот человек, не было обозначено как запретная зона. Также много людей было в другой части трассы, выглядевшей опасно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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