ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жан Тодт: Раллийные болельщики должны знать правила безопасности Президент FIA Жан Тодт, комментируя трагический инцидент, произошедший на Ралли Монте-Карло, заявил, что болельщики обязаны знать правила поведения во время посещения этапов WRC. При прохождении первого спецучастка гонщик Hyundai Хейден Паддон потерял управление на скользкой части трассы и сбил болельщика, стоявшего на обочине. Пострадавший был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны. «Очень жаль. Этого можно было бы избежать, – цитирует Тодта AUTOSPORT. – Я соболезную семье погибшего и приношу извинения от всего раллийного сообщества. Надеюсь, это заставит людей уделять больше внимания безопасности, когда они приходят посмотреть это грандиозное шоу. Люди должны быть образованы и следовать правилам. Последствия нарушения могут быть ужасными, и это надо понимать». Раллийный директор FIA Ярмо Махонен, в свою очередь, опроверг предположения о том, что причиной трагедии стали заметно возросшие скорости раллийных машин в 2017 году. «Я скажу то, что сказал всем, с кем работаю в FIA: успокойтесь, нужно провести расследование, а уже затем делать выводы, – сказал Махонен. – Конечно, новое поколение автомобилей намного быстрее предыдущего. Может возникнуть такая ситуация, что люди, не имеющие прямого отношения к нашему спорту, начнут жаловаться на высокие скорости. Но эта трагедия не имеет отношения к новому регламенту. То же самое произошло бы и с [более медленными] машинами группы N». Один из болельщиков, находившийся неподалёку от места аварии, рассказал AUTOSPORT: «Скорая прибыла через 20-25 минут, а вертолёт прилетел через пять минут. Место, где стоял этот человек, не было обозначено как запретная зона. Также много людей было в другой части трассы, выглядевшей опасно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Гонщик Toro Rosso Карлос Сайнс возглавил протокол первой тренировки Гран При Японии, прошедшей в сложнейших погодных условиях. Даниил Квят показал второй результат... Подробнее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в пятницу, 20 января, в Уфе презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке в 2018 году. Владимир Миклушевский подчеркнул, что... Подробнее Сегодня, 2 апреля, во Владивостоке стартовал второй этап III летней Спартакиады молодежи России по боксу среди юношей 1992-1995 годов рождения. 35 спортсменов с разных уголков Дальнего Востока... Подробнее Гонщик Honda Марк Маркес признался, что для шанса на завоевание третьего титула в этом сезоне ему нужно выиграть еще как минимум две гонки. Маркес провел на ура первую половину сезона, одержав победу... Подробнее Дорогие друзья, в преддверии Гран При Китая стартует новый конкурс от AUTOSPORT.com.ru, в котором мы разыграем ценные призы!... Подробнее Гран При Формулы 1 считается успешным, если трибуны заполнены до отказа. Но есть на автодроме люди, которые наблюдают за пилотами Ф1 более пристально, чем болельщики. Это маршалы и сотрудники... Подробнее Как сообщает Motorsport-total.com, главный промоутер Гран При Австрии компания Red Bull понесла серьезные потери после этапа этого сезона – порядка 30 миллионов евро. Такое положение вещей связано в... Подробнее Силовое шоу «Сильнейший человек Владивостока», которое должно было состояться сегодня, 2 ноября, отменено.... Подробнее В первый день предсезонных тестов в Барселоне пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо проехал 86 кругов и показал третий результат в протоколе, проиграв лидерскому ориентиру Себастьяна Феттеля 1,105... Подробнее В прошедшую пятницу в ночном клубе «Паллада» имел место быть фестиваль «Big Jam». На это мероприятие пришли несколько десятков любителей трикинга, что по другому звучит, как «трюки боевых искусств»,... Подробнее