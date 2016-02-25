ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса протестирует машину Формулы E На следующей неделе Фелипе Масса проведёт тесты машины Формулы E, сообщает AUTOSPORT. В конце 2016 года бразилец был близок к подписанию контракта с одной из команд электрической гоночной серии, но внезапно получил возможность продолжить карьеру в Ф1, заменив Валттери Боттаса в Williams. Вице-чемпион Королевских гонок 2008 года сядет за руль электромобиля команды Jaguar. Williams нужно было набраться смелости и отпустить Фелипе Массу «Panasonic Jaguar Racing получила запрос от Формулы E предоставить возможность Фелипе Массе провести тесты. Мы с радостью это сделаем», – сказано в заявлении Jaguar. Предполагается, что если сезон-2017 станет для Массы последним в «Королевских гонках», то уже в конце этого года он может выйти на старт в Формуле E. Этому может поспособствовать позднее начало чемпионата-2017/2018 – организаторы хотят провести первую гонку в декабре.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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