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Фелипе Масса протестирует машину Формулы E

На следующей неделе Фелипе Масса проведёт тесты машины Формулы E, сообщает AUTOSPORT.

В конце 2016 года бразилец был близок к подписанию контракта с одной из команд электрической гоночной серии, но внезапно получил возможность продолжить карьеру в Ф1, заменив Валттери Боттаса в Williams.

Вице-чемпион Королевских гонок 2008 года сядет за руль электромобиля команды Jaguar.

Williams нужно было набраться смелости и отпустить Фелипе Массу

«Panasonic Jaguar Racing получила запрос от Формулы E предоставить возможность Фелипе Массе провести тесты. Мы с радостью это сделаем», – сказано в заявлении Jaguar.

Предполагается, что если сезон-2017 станет для Массы последним в «Королевских гонках», то уже в конце этого года он может выйти на старт в Формуле E. Этому может поспособствовать позднее начало чемпионата-2017/2018 – организаторы хотят провести первую гонку в декабре.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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