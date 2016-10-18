Роберт Фернли: В течение двух лет Окон будет выступать за Force India
Заместитель руководителя Force India Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если Mercedes вдруг потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет.В 2017 году протеже «Серебряных стрел» присоединился к индийской конюшне, где заменил Нико Хюлькенберга и стал напарником Серхио Переса.«В течение двух ближайших лет он будет гонщиком Force India, и на этом точка, – заявил Фернли в интервью AUTOSPORT. – Он не сможет заменить ни одного пилота Mercedes, хотя если они попросят отпустить его на тесты, то я радостью дам разрешение».Учитывая связь Окона с немецким коллективом, есть вероятность, что он не задержится в Force India больше, чем на два года, но Фернли не видит в этом проблемы.«Гонщик, не обладающий поддержкой другой команды, тоже может уйти до окончания контракта, – продолжил заместитель руководителя Force India. – Важно оптимизировать взаимодействие пилота и коллектива в отведённое время. Очевидно, если гонщик добивается высоких результатов, то желание перейти в стан конкурентов становится меньше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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