ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Фернли: В течение двух лет Окон будет выступать за Force India Заместитель руководителя Force India Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если Mercedes вдруг потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет. В 2017 году протеже «Серебряных стрел» присоединился к индийской конюшне, где заменил Нико Хюлькенберга и стал напарником Серхио Переса. «В течение двух ближайших лет он будет гонщиком Force India, и на этом точка, – заявил Фернли в интервью AUTOSPORT. – Он не сможет заменить ни одного пилота Mercedes, хотя если они попросят отпустить его на тесты, то я радостью дам разрешение». Учитывая связь Окона с немецким коллективом, есть вероятность, что он не задержится в Force India больше, чем на два года, но Фернли не видит в этом проблемы. «Гонщик, не обладающий поддержкой другой команды, тоже может уйти до окончания контракта, – продолжил заместитель руководителя Force India. – Важно оптимизировать взаимодействие пилота и коллектива в отведённое время. Очевидно, если гонщик добивается высоких результатов, то желание перейти в стан конкурентов становится меньше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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