27 января «Спартак-Приморье» принимает «Иркут»

В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.
Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/
Представляем соперника. «Иркут» (Иркутск)
История встреч «Спартака-Приморье» и «Иркута» началась с Кубка России в 2007 году, когда приморская команда играла в элитном дивизионе российского чемпионата, Суперлиге А, а иркутяне только дебютировали во второй по значимости лиге, Суперлиге Б. С тех пор команды провели 18 очных встреч, в которых 11 побед одержал «Спартак-Приморье», 7 побед – «Иркут».
В текущем сезоне «Спартак-Приморье» уже дважды играл с «Иркутом», обе игры прошли в Иркутске. В рамках чемпионата игра завершилась победой иркутян – 87:77, в 1/8 финала Кубка России победу одержал «Спартак» - 76:67.
В чемпионате Суперлиги команда из Приангарья на сегодняшний день занимает 6 место, это строчкой ниже нашего «Спартака». В активе «Иркута» 9 побед в 15 матчах.
Лидерами «Иркута» по статистическим показателям являются: Александр Захаров (14,9 очка, 4,7 подбора, 1 передача, 1,1 перехвата в среднем за игру), Александр Варнаков (12,5 очка, 4 подбора, 3,4 передачи) и Дмитрий Злобин (10,3 очка, 3,6 подбора, 3,6 передачи, 2,4 перехвата).
Глеб Герасименко – единственный игрок «Иркута», ранее игравший в составе «Спартака». В составе нашей команды сразу три бывших «иркутянина» - Андрей Черныш, Александр Анисимов и Павел Громыко.
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