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27 января «Спартак-Приморье» принимает «Иркут»

27 января «Спартак-Приморье» принимает «Иркут»
В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/



Представляем соперника. «Иркут» (Иркутск)



История встреч «Спартака-Приморье» и «Иркута» началась с Кубка России в 2007 году, когда приморская команда играла в элитном дивизионе российского чемпионата, Суперлиге А, а иркутяне только дебютировали во второй по значимости лиге, Суперлиге Б. С тех пор команды провели 18 очных встреч, в которых 11 побед одержал «Спартак-Приморье», 7 побед – «Иркут».



В текущем сезоне «Спартак-Приморье» уже дважды играл с «Иркутом», обе игры прошли в Иркутске. В рамках чемпионата игра завершилась победой иркутян – 87:77, в 1/8 финала Кубка России победу одержал «Спартак» - 76:67.



В чемпионате Суперлиги команда из Приангарья на сегодняшний день занимает 6 место, это строчкой ниже нашего «Спартака». В активе «Иркута» 9 побед в 15 матчах.



Лидерами «Иркута» по статистическим показателям являются: Александр Захаров (14,9 очка, 4,7 подбора, 1 передача, 1,1 перехвата в среднем за игру), Александр Варнаков (12,5 очка, 4 подбора, 3,4 передачи) и Дмитрий Злобин (10,3 очка, 3,6 подбора, 3,6 передачи, 2,4 перехвата).



Глеб Герасименко – единственный игрок «Иркута», ранее игравший в составе «Спартака». В составе нашей команды сразу три бывших «иркутянина» - Андрей Черныш, Александр Анисимов и Павел Громыко.



История встреч

Соотношение побед/поражений: 11/7, забитых/пропущенных: 1425/1330 (+95)



30.10.07 Кубок России. «Спартак-Приморье» – «Иркут» 98:53

30.09.09 Кубок России. «Иркут» – «Спартак-Приморье» 84:71

21.10.09 Суперлига Б. «Иркут» – «Спартак-Приморье» 81:84

22.10.09 Суперлига Б. «Иркут» – «Спартак-Приморье» 93:82

27.02.10 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» – «Иркут» 71:68

28.02.10 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» – «Иркут» 87:56

04.12.10 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 76:81

05.12.10 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 81:98

30.10.13 Кубок России. «Иркут» – «Спартак-Приморье» 64:62

14.11.13 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 72:81

20.02.14 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Иркут» 87:62

22.10.14 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Иркут» 78:71

21.03.15 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 60:63

24.02.16 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 92:79

25.03.16 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Иркут» 78:83

25.09.16 Кубок Сибири и ДВ. «Спартак-Приморье» - «Иркут» 72:80

27.10.16 Суперлига. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 87:77

28.11.16 Кубок России. «Иркут» - «Спартак-Приморье» 67:76



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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