ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Неудачный твит от Santander или новую Ferrari назовут в честь Жюля Бьянки? Вчера официальный твиттер Santander, являющегося спонсором команды Ferrari, опубликовал сообщение о том, что маркировка машины-2017 якобы будет выглядеть так "SF17-JB", намекая на то, что автомобиль будет назван в честь безвременно ушедшего пилота Жюля Бьянки. Tweet has since been deleted... pic.twitter.com/eEDEDaUSGp — Luke Smith (@LukeSmithF1) 26 января 2017 г.

Недавно болельщики начали распространять петицию, в которой просили Ferrari отдать дань уважения французу посредством внесения его инициалов в маркировку нового автомобиля Скудерии 2017 года. Бьянки был членом молодежной академии Ferrari и ее тест-пилотом. Поэтому такой жест со стороны итальянской команды мог бы стать действительно примечательным событием. Однако твит был оперативно удален. Это говорит о том, что либо в Santander ошиблись со временем опубликования твита, либо подали абсолютно ложную информацию. В любом случае, правду об индексе машины-2017 Ferrari мы узнаем только 24 февраля, когда на базе во Фьорано состоится ее презентация.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







