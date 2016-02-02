Чемпионат и Первенство Приморского края по ушу прошли в Уссурийске

Награда за победу не только медаль, но и возможность выступить на Дальневосточных соревнованиях. Соперничали приморцы в таолу, традиционных видах ушу и боевом - саньда.

Свои программы в боевых и традиционных видах ушу показали более 70 спортсменов. Почти каждый - под выбранную самим музыку. Но были и те, кому почувствовать тело помогает тишина.





Анастасия Сим, чемпионка Приморского края:

- Все зависит от самого человека. Я, например, не подбирала никогда себе музыку. Мне проще самой сконцентрироваться. Все равно я не слышу, что происходит вокруг.





Над комплексами спортсмены работали несколько лет. Оттачивали каждое движение, дополняли программу эффектными прыжками и разворотами.





Станислав Ан, победитель Первенства Приморского края по ушу среди юниоров:

- Это многочисленные попытки. Ты повторяешь этот комплекс так, что он в мозгу сидит у тебя, ты никогда о нем не забываешь. Руки сами делают за тебя эти движения, меч никогда не выпадет.





Комплекс с оружием вошёл в программу многоборья. Здесь спортсмены уже соперничают друг с другом.

В итоге Уссурийское отделение Федерации ушу Приморского края стало победителем в общекомандном зачете. Владивостокское отделение - на втором месте. Представители из Большого Камня - бронзовые призеры. Теперь лучшие спортсмены готовятся к Дальневосточным соревнованиям, которые пройдут с 1 по 5 февраля в Благовещенске.





Источник: ОТВ-Прим





