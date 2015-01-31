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Видео: Промо-ролик этапа Формулы Е в Нью-Йорке

Формула E начала продажу билетов на сдвоенный этап сезона 2016/2017, который пройдет в Нью-Йорке 15-16 июля.

Старт продажи билетов сопровождается началом рекламной кампании, в том числе и в интернете.

Официальный канал ФЕ на YouTube уже выпустил промо-ролик, в котором гоночный уик-энд рекламирует ресивер футбольной команды НФЛ Нью-Йорк Джайентс Виктор Крус.

«Я счастлив быть здесь и стать частью особенного события, – цитирует Круса официальный сайт ФЕ. – Представлять автоспортивное мероприятие в самом сердце Нью-Йорка – это фантастика.

Спорт становится эпицентром этого города. Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем увидеть гонки ФЕ этим летом».

Просмотреть видео можно по ссылке.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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