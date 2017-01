ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон попросил фанов придумать новый дизайн шлема на сезон-2017 На своей странице в Instagram пилот Mercedes Льюис Хэмилтон предложил всем желающим принять участие в конкурсе на лучший дизайн его шлема на сезон-2017. Для участия в конкурсе болельщикам достаточно оформить и опубликовать дизайн шлема на собственной страничке в Instagram с хэштегом #LH44Design и с привязкой к аккаунту Хэмилтона. Трехкратный чемпион мира лично выберет победителя. Автор лучшей работы получит от Льюиса копию его гоночного шлема с автографом. Работы будут приниматься до 14:00 по МСК 6 февраля. ? NEW HELMET DESIGN WANTED!?Do you want to design my racing helmet for the upcoming F1 season? I will meet the winner personally at one of the tracks to present them with the prize of a full size signed replica helmet. I'm on the look out for a dope new layout that evolves my current theme and features the candy apple red in my existing design. I'll be picking the design that I feel is the most stylish, inspiring, iconic and eye-catching. To enter, simply post your designs on your public Instagram account with the hashtag #LH44Design. Please use the helmet design template, link in bio. T&C's: lewis.social/TCs @bellhelmetseurope @mercedesamgf1 @monsterenergy @bose @epsonf1 #TeamLH #Design Фото опубликовано Lewis Hamilton (@lewishamilton) Янв 26 2017 в 9:04 PST

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Mercedes.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







