Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Льюис Хэмилтон попросил фанов придумать новый дизайн шлема на сезон-2017

На своей странице в Instagram пилот Mercedes Льюис Хэмилтон предложил всем желающим принять участие в конкурсе на лучший дизайн его шлема на сезон-2017.

Для участия в конкурсе болельщикам достаточно оформить и опубликовать дизайн шлема на собственной страничке в Instagram с хэштегом #LH44Design и с привязкой к аккаунту Хэмилтона. Трехкратный чемпион мира лично выберет победителя.

Автор лучшей работы получит от Льюиса копию его гоночного шлема с автографом.

Работы будут приниматься до 14:00 по МСК 6 февраля.

? NEW HELMET DESIGN WANTED!?Do you want to design my racing helmet for the upcoming F1 season? I will meet the winner personally at one of the tracks to present them with the prize of a full size signed replica helmet. I'm on the look out for a dope new layout that evolves my current theme and features the candy apple red in my existing design. I'll be picking the design that I feel is the most stylish, inspiring, iconic and eye-catching. To enter, simply post your designs on your public Instagram account with the hashtag #LH44Design. Please use the helmet design template, link in bio. T&C's: lewis.social/TCs @bellhelmetseurope @mercedesamgf1 @monsterenergy @bose @epsonf1 #TeamLH #Design

Фото опубликовано Lewis Hamilton (@lewishamilton) Янв 26 2017 в 9:04 PST

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Mercedes.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Во Владивостоке прошли соревнования пожарных
1-05-2014, 23:00, Спорт
30 апреля свой профессиональный праздник отмечали люди одной из самых отважных профессий — сотрудники пожарной охраны. А накануне огнеборцы состязались в своих умениях. Справляться с препятствиями и...
Подробнее
Во Владивостоке прошел дальневосточный детский «Новогодний турнир» по дзюдо среди школьников
29-12-2015, 02:55, Спорт
25 декабря в спорткомплексе «Олимпиец» состоялся традиционный ежегодный дальневосточный детский «Новогодний турнир» по борьбе дзюдо среди школьников, проводимый Региональным отделением Всероссийской...
Подробнее
В Большом Камне проходит Спартакиада среди спортсменов-инвалидов
25-04-2015, 04:59, Спорт
24 апреля в Большом Камне стартовала Спартакиада городского округа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная празднованию 70-летия Победы. Для участия в соревнованиях допускались...
Подробнее
В поселке Лозовом началось строительство универсальной спортивной площадки
21-10-2016, 02:51, Спорт
В поселке Лозовом Партизанского городского округа началась реконструкция местного стадиона «Энергетик». Построенный в 50-х годах прошлого века, он уже давно требовал модернизации. Стадион входит в...
Подробнее
Юные кикбоксёры Владивостока встретятся в ринге
17-04-2016, 13:06, Спорт
16 апреля во Владивостоке состоятся сразу 2 турнира по кикбоксингу для юных спортсменов: первенство города и «Открытый ринг». В рамках Первенства Владивостока в ринг выйдут уже опытные воспитанники...
Подробнее
«Приморочка» всухую обыграла «Олимп» в гостях
13-11-2016, 10:49, Спорт
«Приморочка» одержала «сухую» победу над куйбышевским «Олимпом» в первом гостевом матче третьего тура. После первого технического перерыва в первой партии преимущество нашей команды составляло всего...
Подробнее
FIA обратилась в независимую аудиторскую компанию
17-01-2016, 18:02, Спорт
Международная автомобильная федерация [FIA] привлекла независимую аудиторскую компанию, чтобы продемонстрировать структуру управления и прозрачность действий. Такое решение было принято после того,...
Подробнее
Льюис Хэмилтон появится в популярной игре Call of Duty
19-10-2016, 03:48, Спорт
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон станет героем популярной видеоигры Call of Duty, очередная часть которой увидит свет 4 ноября. Хэмилтон появится в шести эпизодах 13-й части игры под названием...
Подробнее
Валентино Росси: Мы больше не волнуемся по поводу шин Michelin
17-03-2016, 12:58, Спорт
Валентино Росси уверен, что Yamaha сделала достаточно, чтобы избавиться от своих опасений по поводу работы шин Michelin в преддверии нового сезона MotoGP. В конце 2015 года заводские команды провели...
Подробнее
Футболистам
21-09-2014, 07:09, Спорт
"Луч-Энергия" потерпел второе домашнее поражение в рамках Первества России по футболу. Сегодня наша команда уступила нижегородской "Волге" со счетом 1:3. Уже в дебюте матча "Луч-Энергия" дважды...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU