Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Citroen подготовит две новинки к Женевскому автосалону - автоновости

Citroen подготовит две новинки к Женевскому автосалону - автоновостиCitroen подготовит две новинки к Женевскому автосалону

Автор фото: фликр.ком

Французское издание «L’Automobile» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Citroen планирует в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве представить два новых концепт-кара.

По данным издания, одна из концептуальных новинок будет предсерийной версией автомобиля, который станет преемником нынешнего C3 Picasso. Вторая будет легким коммерческим фургоном. Стоит отметить, что сама компания пока не публиковала никаких подробностей о женевских концептах, но о первом уже кое-что известно.

Так, в марте Citroen выставит на своем стенде прототип, который, по предварительной информации, получит имя C3 Aircross. Учитывая всю популярность SUV-сегмента, эксперты полагают, что новинка станет компактным кроссовером.

Ожидается, что в его основу ляжет платформа от недавней новинки немецкой компании Opel – кроссовера Crossland X, который также прибудет в Женеву этой весной. Напомним, что речь идет о модульной платформе французского альянса PSA Peugeot Citroen – EMP2, на которой сейчас собирают Peugeot 2008. Более того, кроме платформы, новый кроссовер может перенять у Crossland X еще ряд узлов.

Кроме того, ожидается, что на дверях C3 Aircross будут красоваться пластиковые защитные элементы Airbump – такие же, как у хэтчбека Citroen C3 и кроссовера C4 Cactus.

Серийная же версия новинки дебютирует через полгода, в сентябре в рамках Международного автосалона во Франкфурте.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:10      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В средний класс - автоновости
8-05-2016, 08:00, Автоновости
Премиальный бренд Genesis представил концепт седана D-класса, нацелившийся на конкуренцию с BMW 3-й серии, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class....
Подробнее
В России стартовал прием заказов на Toyota RAV4 2014 модельного года - автоновости
27-02-2014, 09:03, Автоновости
На российском и белорусском рынке начался прием заказов на обновленную версию внедорожника Toyota RAV4....
Подробнее
Jaguar XFR установил новый рекорд скорости
17-01-2009, 04:26, Автоновости
Jaguar, представив на международном автосалоне в Детройте модель XFR, поспешил сразу объявить, что новый седан является самым быстрым серийным автомобилем в истории компании....
Подробнее
В Москве состоялась премьера обновленной версии Toyota Corolla - автоновости
17-06-2016, 07:57, Автоновости
Новинка выйдет на рынок уже этим летом....
Подробнее
Завод Ford Sollers приступил к сборке автомобилей с российскими двигателями - автоновости
18-10-2015, 14:56, Автоновости
В Татарстане стартовало производство автомобилей американской марки Ford, оснащенных российскими моторами....
Подробнее
Hyundai Solaris на российском рынке стал стоить дороже - автоновости
19-10-2015, 06:06, Автоновости
Одна из самых популярных в России иномарок подорожала. Правда, цена базовой версии осталась без изменений....
Подробнее
Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee - автоновости
11-01-2017, 12:43, Автоновости
Ожидается, что пятая генерация американского внедорожника будет представлена через пару лет....
Подробнее
General Motors не будет продавать свой российский завод - автоновости
24-08-2016, 20:41, Автоновости
Законсервированное предприятие американского концерна останется в собственности GM....
Подробнее
Toyota планирует наращивать локальное производство своих автомобилей в РФ - автоновости
3-03-2015, 04:40, Автоновости
Несмотря на кризис в российской экономике и падение российского авторынка, японский концерн Toyota планирует удвоить производственную мощность своего завода в Санкт-Петербурге....
Подробнее
Chevrolet-Niva нового поколения будет выпускаться на мощностях Горьковского автозавода - автоновости
2-04-2015, 11:54, Автоновости
У нового поколения совместного американо-российского внедорожника Chevrolet-Niva снова есть шанс выйти в серию....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU