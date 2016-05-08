Citroen подготовит две новинки к Женевскому автосалону - автоновости

Французское издание «L’Automobile» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Citroen планирует в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве представить два новых концепт-кара.

По данным издания, одна из концептуальных новинок будет предсерийной версией автомобиля, который станет преемником нынешнего C3 Picasso. Вторая будет легким коммерческим фургоном. Стоит отметить, что сама компания пока не публиковала никаких подробностей о женевских концептах, но о первом уже кое-что известно.

Так, в марте Citroen выставит на своем стенде прототип, который, по предварительной информации, получит имя C3 Aircross. Учитывая всю популярность SUV-сегмента, эксперты полагают, что новинка станет компактным кроссовером.

Ожидается, что в его основу ляжет платформа от недавней новинки немецкой компании Opel – кроссовера Crossland X, который также прибудет в Женеву этой весной. Напомним, что речь идет о модульной платформе французского альянса PSA Peugeot Citroen – EMP2, на которой сейчас собирают Peugeot 2008. Более того, кроме платформы, новый кроссовер может перенять у Crossland X еще ряд узлов.

Кроме того, ожидается, что на дверях C3 Aircross будут красоваться пластиковые защитные элементы Airbump – такие же, как у хэтчбека Citroen C3 и кроссовера C4 Cactus.

Серийная же версия новинки дебютирует через полгода, в сентябре в рамках Международного автосалона во Франкфурте.