Зак Браун: McLaren поддерживает внедрение бюджетных ограничений
Исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что команда полностью поддерживает идею внедрения для коллективов Ф1 бюджетных ограничений.В 2010-м эту идею лоббировал тогда еще президент FIA Макс Мосли, однако тогда она так и не воплотилась в реальность.«Я поддерживаю идею ограничения бюджетов, которая поможет сбалансировать экономическое распределение денежных средств от первой до последней команды стартовой решетки, – сказал Зак в интервью AUTOSPORT.com. – Такие команды, как McLaren, Williams и Ferrari дают этому спорту больше, чем другие, но если каждый год одна из команд будет входить под административное управление, как Manor, это никак не будет способствовать оздоровлению спорта.Шон Братчес выделил четыре главных направления работы для совершенствования Ф1Lotus была продана Renault за один доллар. Я никогда не слышал, чтобы футбольная или баскетбольная команды продавались за один доллар, потому что они умеют вести свой бизнес.Нам нужно сократить расходы и сбалансировать поток денег, чтобы зарабатывать могли все».Росс Браун: Решения не должны приниматься на скорую рукуРанее Зак говорил о необходимости привлечения в McLaren титульного спонсора в 2018-м. Тем не менее даже Браун признает, что нынешняя структура расходов в Ф1 подразумевает снижение финансовой доли участия титульного спонсора в жизни команды.«Вы слышали, что сказал Рон [Деннис] год назад: "В Ф1 уже нет такого термина, как титульный спонсор". Он имел в виду, что раньше титульный спонсор покрывал 50% расходов команды, – продолжил Браун. – Но сейчас расходы настолько выросли, что ни один титульный спонсор не покроет и половины твоего счета.В Ф1 сейчас нет спонсоров на 150 миллионов фунтов стерлингов. За последние годы уровень расходов превысил ценность выступлений в Ф1. Мы тратим слишком много денег». Autosport.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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