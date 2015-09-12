ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Зак Браун: McLaren поддерживает внедрение бюджетных ограничений Исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что команда полностью поддерживает идею внедрения для коллективов Ф1 бюджетных ограничений. В 2010-м эту идею лоббировал тогда еще президент FIA Макс Мосли, однако тогда она так и не воплотилась в реальность. «Я поддерживаю идею ограничения бюджетов, которая поможет сбалансировать экономическое распределение денежных средств от первой до последней команды стартовой решетки, – сказал Зак в интервью AUTOSPORT.com. – Такие команды, как McLaren, Williams и Ferrari дают этому спорту больше, чем другие, но если каждый год одна из команд будет входить под административное управление, как Manor, это никак не будет способствовать оздоровлению спорта. Шон Братчес выделил четыре главных направления работы для совершенствования Ф1 Lotus была продана Renault за один доллар. Я никогда не слышал, чтобы футбольная или баскетбольная команды продавались за один доллар, потому что они умеют вести свой бизнес. Нам нужно сократить расходы и сбалансировать поток денег, чтобы зарабатывать могли все». Росс Браун: Решения не должны приниматься на скорую руку Ранее Зак говорил о необходимости привлечения в McLaren титульного спонсора в 2018-м. Тем не менее даже Браун признает, что нынешняя структура расходов в Ф1 подразумевает снижение финансовой доли участия титульного спонсора в жизни команды. «Вы слышали, что сказал Рон [Деннис] год назад: "В Ф1 уже нет такого термина, как титульный спонсор". Он имел в виду, что раньше титульный спонсор покрывал 50% расходов команды, – продолжил Браун. – Но сейчас расходы настолько выросли, что ни один титульный спонсор не покроет и половины твоего счета. В Ф1 сейчас нет спонсоров на 150 миллионов фунтов стерлингов. За последние годы уровень расходов превысил ценность выступлений в Ф1. Мы тратим слишком много денег».



Autosport.com

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Открыта продажа 300 дополнительных бюджетных мест Открыта продажа бюджетных билетов на дрифт-битву D1 ASIA PACIFIC PRIMRING GP 2015, которая пройдет 18-20 сентября на СТК «Приморское кольцо». 300... Подробнее Финал международной образовательной и развивающей программы "Формула 1 в школах", проводившийся в Остине в рамках Гран При США, завершился победой участников из Греции, представляющих команду... Подробнее Команда Peugeot-Total успешно провела подготовительный этап в Южной Америке и готова принять участие в 9000-километровом марафоне ”Дакар-2015”.... Подробнее В течение нескольких месяцев команды самых разных предприятий края выясняли, кто сильнее сразу в нескольких видах. Почти месяц офисные сотрудники Приморья выясняли между собой, кто быстрее, сильнее... Подробнее Льюис Хэмилтон рад, что с этого сезона Ferrari вновь вернулась в борьбу за самые высокие позиции в Формуле 1, но задается вопросом, а что же сейчас чувствует Фернандо Алонсо...... Подробнее 22 сентября в Уссурийске стартовал 6-ой ежегодный турнир по русскому бильярду. 65 самых титулованных мастеров кия со всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, Украины, Белоруссии, Молдавии,... Подробнее Во Владивостоке на Рождество, 7 января, состоялись 1-ые этапы чемпионата и Кубка города по мотокроссу на льду. Эти соревнования прошли на озере Юность. В целях обеспечения безопасности перед стартами... Подробнее Главный тренер сборной России Олег Знарок определился со списком хоккеистов, которые поедут на матчи Еврочелленджа в Словакию. В состав сборной включен нападающий «Адмирала» Илья Зубов, сообщает... Подробнее В столице Приморья состоялись Чемпионат и Первенство края по восточному боевому единоборству кудо памяти Героя Советского Союза М.П. Крыгина. 230 спортсменов приехали из Уссурийска, Находки,... Подробнее Маркус Эрикссон признался, что именно он хотел стать главным героем Sauber в сезоне-2016. Швейцарская команда занимала последнее место в Кубке конструкторов начиная с Гран При Австрии, где десятым... Подробнее