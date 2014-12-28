ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Команда Barone Rampante возрождается в Ф3.5 V8 Команда Barone Rampante вернется в большой автоспорт в Формуле 3.5 V8 в сезоне-2017. Итальянский гонщик Джузеппе Чиприани, владеющий командой, станет ее первым гонщиком. Имя второго пилота Barone Rampante станет известно в ближайшее время. Ранее Barone Rampante выступала в Формуле 3000, которая позднее была замещена серией GP2. Цвета команды в свое время защищали такие известные гонщики, как Рубенс Баррикелло, Алессандро Дзанарди и Андреа Монтермини. «Я счастлив, что продолжу выступать в серии, но теперь уже с Barone Rampante, – заявил 51-летний Чиприани, гонявшийся в 2016-м в Ф3.5 V8 в составе команды Durango. – Мы выставим две машины на стартовую решетку. Имя второго пилота будет оглашено в ближайшее время. Я горжусь тем, что мы погрузимся в атмосферу чемпионата WEC [гонкой поддержки которого станет серия Ф3.5 V8]. Звук двигателей V8 и конкурентные гонки станут гарантией зрелищного сезона. Я с нетерпением жду начала первых тестов». Отметим, что Barone Rampante выступала в Ф3000 с 1991 по 1993 год.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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