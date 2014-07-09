Aston Martin представил новую версию Vanquish S - автоновости
Aston Martin представил новую версию Vanquish S
Автор фото: неткаршоу.ком
Британская компания Aston Martin разработала новую модификацию для своей недавней новинки – открытую версию «заряженного» суперкара Vanquish.
Впервые S-версия британского купе была представлена широкой публике еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Внешне почти неотличимый от стандартной версии (исключение составляют только карбоновые накладки на капот и колесные диски) Vanquish S получил модернизированную версию стандартного двигателя, новую КПП и перенастроенную подвеску.
Так, под капотом британского купе установлен 12-цилиндровый V-образный «атмосферник» с рабочим объемом 5,9 литра, мощность которого была увеличена со старых 573 л.с. до 600 л.с. (630 Нм) благодаря новой впускной системе. Улучшенный двигатель идет в комплекте с доработанной немецкой 8-ступенчатой автоматической КПП от компании ZF.
Открытая же версия с технической точки зрения ничем не отличается от закрытого купе. Фактически, единственным значимым различием является складывающаяся крыша и традиционная приставка «Volante», которая добавляется в название всех открытых моделей Aston Martin. Впрочем, динамические характеристики такого автомобиля должны быть несколько хуже, чем у обычного купе, однако в компании их пока не раскрывают.
Напомним, что Vanquish S способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости в 323 км/ч. Его стоимость на европейском авторынке составляет 262 950 евро (приблизительно 16 933 367 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Цену открытого варианта назовут позже.
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