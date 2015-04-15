Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

BP станет новым поставщиком топлива для Renault

Команда Renault объявила о подписании контракта с BP и Castrol, которые с 2017 года будут поставлять французской конюшне топливо и масла.

В прошлом сезоне конюшня из Энстоуна, как и Red Bull Racing, сотрудничала с Total, дальнейшее участие которой в Формуле 1 оказалось под вопросом.

Как Формула 1 оказалась вовлечена в нефтяные войны

«Возвращение BP и Castrol, брэндов с большим историческим наследием в автоспорте, – отличная новость для Формулы 1 и хорошая возможность для нашей команды, – прокомментировал президент Renault Sport Жером Столл. – Стремление ВР подчёркивает нынешнюю привлекательность Формулы 1 для крупных международных компаний.

Мы очень гордимся наличием технического партнёра и спонсора такого калибра».

Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль добавил: «В связи с новым регламентом на аэродинамику в 2017 году чувствительность двигателя возрастёт. Поэтому горюче-смазочные материалы будут оказывать даже большее влияние на характеристики машины, чем в 2014 году, когда появились новые силовые установки.

Компании BP и Castrol готовы к задачам, которые стоят перед ними в Формуле 1, и мы уверены, что они помогут нам достичь амбиций с новой машиной в 2017-м и последующие годы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Промоутер Формулы Е: Мы заставили критиков замолчать
15-04-2015, 22:54, Спорт
Алехандро Агаг уверен, что Формула Е в свой дебютный сезон сумела удивить многих поклонников автоспорта...
Подробнее
Кубок мира по ралли-рейдам стартовал в Ленинградской области
15-02-2014, 22:50, Спорт
В пятницу в Приозерском районе Ленинградской области взяла старт баха "Россия – Северный лес", которой в этом году выпала честь не только открывать отечественный чемпионат по ралли-рейдам, но и стать...
Подробнее
Организаторы ралли-рейда по аквабайку подготовили насыщенную программу для зрителей
5-08-2016, 02:00, Спорт
6 августа на водноспортивной станции ЦСКА г. Владивостока (ул. Набережная, 7) стартуют открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту в классах «Аквабайк» и «Мотолодка с...
Подробнее
Гонщики SMP Racing приняли участие в запуске пилотного участка скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург
24-12-2014, 01:43, Спорт
23 декабря молодые пилоты программы SMP Racing стали участниками торжественной церемонии запуска первого участка скоростной автодороги М11 Москва-Санкт-Петербург....
Подробнее
Новым игроком приморского ХК «Адмирал» стал лучший снайпер Кубка Братины
30-06-2015, 16:58, Спорт
23-летний финалист Кубка Братины защитник Николай Жилин из «Ижстали» подписал двусторонний контракт с ХК «Адмирал». Как рассказали в департаменте по физической культуре и спорту, Николай Жилин –...
Подробнее
В футбольном турнире «Дальневосточные надежды» определились лидеры
27-03-2015, 02:08, Спорт
Во Владивостоке проходит традиционный футбольный турнир «Дальневосточные надежды». В соревнованиях участвуют спортсмены 1999-2000 годов рождения. За победу по круговой системе сражаются пять команд –...
Подробнее
В Лесозаводске прошли экзамены по кудо
28-11-2016, 14:56, Спорт
26 ноября в г. Лесозаводске проводились аттестационные экзамены по восточному боевому единоборству кудо. В экзаменах приняло участие 59 спортсменов из г. Лесозаводска, с. Новопокровки, п. Лучегорска....
Подробнее
Открытый бильярдный турнир, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке
7-05-2016, 14:02, Спорт
Представители силовых структур Приморья выясняли, кто из них сильнее. В открытом бильярдном турнире, посвященном 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сразились восемь команд....
Подробнее
Анализ: над Ferrari продолжают стремительно сгущаться тучи
18-12-2014, 01:52, Спорт
После увольнения из Ferrari Пэта Фрая и Николаса Томбасиса эксперты AUTOSPORT попытались проанализировать, что в Скудерии пошло не так...
Подробнее
Зимняя бизнес-спартакиада Приморья стартует в ближайшую субботу
17-02-2015, 22:48, Спорт
С 21 февраля по 28 марта во Владивостоке пройдет зимняя бизнес-спартакиада Приморья. Уже не первый год бизнес-спартакиада проходит при поддержке администрации Приморского края и партии «Единая...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU