ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ BP станет новым поставщиком топлива для Renault Команда Renault объявила о подписании контракта с BP и Castrol, которые с 2017 года будут поставлять французской конюшне топливо и масла. В прошлом сезоне конюшня из Энстоуна, как и Red Bull Racing, сотрудничала с Total, дальнейшее участие которой в Формуле 1 оказалось под вопросом. Как Формула 1 оказалась вовлечена в нефтяные войны «Возвращение BP и Castrol, брэндов с большим историческим наследием в автоспорте, – отличная новость для Формулы 1 и хорошая возможность для нашей команды, – прокомментировал президент Renault Sport Жером Столл. – Стремление ВР подчёркивает нынешнюю привлекательность Формулы 1 для крупных международных компаний. Мы очень гордимся наличием технического партнёра и спонсора такого калибра». Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль добавил: «В связи с новым регламентом на аэродинамику в 2017 году чувствительность двигателя возрастёт. Поэтому горюче-смазочные материалы будут оказывать даже большее влияние на характеристики машины, чем в 2014 году, когда появились новые силовые установки. Компании BP и Castrol готовы к задачам, которые стоят перед ними в Формуле 1, и мы уверены, что они помогут нам достичь амбиций с новой машиной в 2017-м и последующие годы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Алехандро Агаг уверен, что Формула Е в свой дебютный сезон сумела удивить многих поклонников автоспорта... Подробнее В пятницу в Приозерском районе Ленинградской области взяла старт баха "Россия – Северный лес", которой в этом году выпала честь не только открывать отечественный чемпионат по ралли-рейдам, но и стать... Подробнее 6 августа на водноспортивной станции ЦСКА г. Владивостока (ул. Набережная, 7) стартуют открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту в классах «Аквабайк» и «Мотолодка с... Подробнее 23 декабря молодые пилоты программы SMP Racing стали участниками торжественной церемонии запуска первого участка скоростной автодороги М11 Москва-Санкт-Петербург.... Подробнее 23-летний финалист Кубка Братины защитник Николай Жилин из «Ижстали» подписал двусторонний контракт с ХК «Адмирал». Как рассказали в департаменте по физической культуре и спорту, Николай Жилин –... Подробнее Во Владивостоке проходит традиционный футбольный турнир «Дальневосточные надежды». В соревнованиях участвуют спортсмены 1999-2000 годов рождения. За победу по круговой системе сражаются пять команд –... Подробнее 26 ноября в г. Лесозаводске проводились аттестационные экзамены по восточному боевому единоборству кудо. В экзаменах приняло участие 59 спортсменов из г. Лесозаводска, с. Новопокровки, п. Лучегорска.... Подробнее Представители силовых структур Приморья выясняли, кто из них сильнее. В открытом бильярдном турнире, посвященном 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сразились восемь команд.... Подробнее После увольнения из Ferrari Пэта Фрая и Николаса Томбасиса эксперты AUTOSPORT попытались проанализировать, что в Скудерии пошло не так... Подробнее С 21 февраля по 28 марта во Владивостоке пройдет зимняя бизнес-спартакиада Приморья. Уже не первый год бизнес-спартакиада проходит при поддержке администрации Приморского края и партии «Единая... Подробнее