BP станет новым поставщиком топлива для Renault

Команда Renault объявила о подписании контракта с BP и Castrol, которые с 2017 года будут поставлять французской конюшне топливо и масла.В прошлом сезоне конюшня из Энстоуна, как и Red Bull Racing, сотрудничала с Total, дальнейшее участие которой в Формуле 1 оказалось под вопросом.Как Формула 1 оказалась вовлечена в нефтяные войны«Возвращение BP и Castrol, брэндов с большим историческим наследием в автоспорте, – отличная новость для Формулы 1 и хорошая возможность для нашей команды, – прокомментировал президент Renault Sport Жером Столл. – Стремление ВР подчёркивает нынешнюю привлекательность Формулы 1 для крупных международных компаний.Мы очень гордимся наличием технического партнёра и спонсора такого калибра».Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль добавил: «В связи с новым регламентом на аэродинамику в 2017 году чувствительность двигателя возрастёт. Поэтому горюче-смазочные материалы будут оказывать даже большее влияние на характеристики машины, чем в 2014 году, когда появились новые силовые установки.Компании BP и Castrol готовы к задачам, которые стоят перед ними в Формуле 1, и мы уверены, что они помогут нам достичь амбиций с новой машиной в 2017-м и последующие годы».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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