"Адмирал" одержал уверенную победу над "Медвешчаком" - 4:1
У «моряков» в регулярке осталось лишь два домашних матча – с "Медвешчаком" и в субботу со "Слованом", а дальше сплошной выезд длинною в месяц. Благодаря небольшой паузе, связанной с Матчем звёзд КХЛ, лазарет команды окончательно опустел, и все травмированные или больные вернулись в строй. Успел вернуться с золотой медалью из Уфы и голкипер Игорь Бобков. Правда, сразу бросить его в бой с трапа самолёта тренеры не рискнули, доверив пост номер один планомерно готовившегося к матчу Никите Серебрякову.
Для открытия счета приморцам хватило первого же удаления гостей: Саболич с любимой точки – вершины правого круга вбрасывания – неотразимо с ходу щелкнул в ближний угол. 1:0. Хорваты отыгрались на старте второго периода: Лессио из-за спины защитника по бильярдному подставил клюшку – 1:1. «Моряки» ответили ремейком первого гола: снова сработала связка Ткачёв – Саболич, 2:1. Третью шайбу презентовал Макаренко в сольном проходе – 3:1.
Через шесть минут Макаренко сделал первый в карьере в КХЛ дубль, завершив силовой проход Жафярова точным добиванием – 4:1.
В пятницу в Приозерском районе Ленинградской области взяла старт баха "Россия – Северный лес", которой в этом году выпала честь не только открывать отечественный чемпионат по ралли-рейдам, но и стать...
Во Владивостоке проходит традиционный футбольный турнир «Дальневосточные надежды». В соревнованиях участвуют спортсмены 1999-2000 годов рождения. За победу по круговой системе сражаются пять команд –...
26 ноября в г. Лесозаводске проводились аттестационные экзамены по восточному боевому единоборству кудо. В экзаменах приняло участие 59 спортсменов из г. Лесозаводска, с. Новопокровки, п. Лучегорска....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!