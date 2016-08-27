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Началась продажа билетов на российский этап DTM 2017 года

Автодром Moscow Raceway объявил о старте продаж билетов на этап DTM, который пройдет на российской трассе 21-23 июля.

«Команда Moscow Raceway рада сообщить, что цена на билеты не изменилась, и все поклонники лучшей европейской кузовной серии смогут увидеть машины Audi, BMW и Mercedes-AMG, купив билеты по цене от 900 рублей, как и в прошлом году, – сообщает пресс-служба подмосковного автодрома. – Как всегда, на территории трека будет функционировать огромный парк развлечений, а также детская площадка и многочисленные точки фудкорта. В воскресенье, 23 июля, после завершения заездов начнется большой концерт, хедлайнер которого будет объявлен позднее.

Билеты по предпродажным ценам (до 31 мая!) можно уже приобрести официальном сайте Moscow Raceway. В феврале 2017 года стартуют продажи билетных партнёров Moscow Raceway по идентичным ценам.

Предварительное расписание уик-энда будет опубликовано дополнительно.

Чемпионат DTM проходит на автодроме Moscow Raceway с 2013 года. Первый российский этап, по признанию руководства немецкой серии, стал самой успешной премьерой за всю историю чемпионата».

Началась продажа билетов на российский этап DTM 2017 годаХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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