ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас: Возвращение Williams в топ-когорту – вопрос времени Новобранец Mercedes Валттери Боттас уверен, что его бывшая команда Williams рано или поздно вернется в когорту лучших. Валттери пришел в Williams в 2010-м, став тест-пилотом коллектива из Гроува. Тест-пилотом финн был до конца 2012 года, а дебютировал в Ф1 в 2013-м. С того момента в ранге боевого гонщика он провел в команде четыре года, завоевав для Williams девять подиумов. В межсезонье после неожиданного ухода из спорта чемпиона мира-2016 Нико Росберга Mercedes сделала своей главной трансферной целью именно Боттаса. А на прошлой неделе о переходе было объявлено официально. «Все произошло невероятно быстро, – сказал Валттери в видеосообщении, посвященном Williams. – Думаю, что за эти годы я стал одним из лидеров по количеству проведенных ГП в составе Williams. Мы вместе многому научились. С каждым годом команда становилась все более профессиональной, и мы развивались, хотя иногда результаты были не такими успешными. За свою историю Williams выиграла столько чемпионских титулов, что нет причин для того, чтобы однажды она не вернулась в когорту лучших. Это лишь вопрос времени. Жаль, что нам так и не удалось одержать первую совместную победу. Но я желаю Williams успехов в будущем и всего наилучшего. Я надеюсь, что вскоре вы выиграете чемпионский титул. Хочу верить, что я многое дал этой команде. По крайней мере, я старался сделать все, что только мог. Я всегда хотел быть командным игроком. Моей целью было принести максимальное количество очков в копилку. Я старался делать все, чтобы команда прогрессировала. Теперь я желаю, чтобы у вас все было хорошо в будущем». Напомним, что в 2017-м Williams будут представлять Фелипе Масса и Лэнс Стролл.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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