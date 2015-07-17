Williams наделит Роба Смедли дополнительными обязанностями
В сезоне-2017 Williams наделит главного инженера гоночной бригады Роба Смедли новыми рабочими обязанностями.Ранее Роб посещал все Гран При, был ответственным за выступление машин на трассе, а в 2017-м помимо этого он также будет заниматься средне- и долгосрочным планированием в команде.«Я по-прежнему работаю и в конструкторском отделе, и в департаменте аэродинамики, – сказал Смедли в интервью AUTOSPORT.com. – Но теперь я буду мыслить не только в краткосрочной перспективе, обеспечивая работу машин на трассе и достижение максимально возможного результата.Я начну заниматься планированием средне- и долгосрочного развития команды, чтобы добиться прогресса в результатах. Важно, что мы обратили внимание на этот аспект».Когда у Роба спросили, каким образом он будет успевать работать и на трассе, и на заводе, он ответил: «Это еще предстоит уточнить.Дело не в том, что нам не хватает организованности. Просто мы стараемся понять, какая структура будет работать лучше всего. Все будет зависеть от того, какой сотрудник сможет лучше выполнять свою работу на том или ином участке, и от того, что для нас будет приоритетом в тот или иной период. Это все станет известно после того, как мы представим машину.Я работаю на Williams и люблю эту команду. Мне нравилась эта команда еще с детства. А теперь я горд стать частью возрождения Williams. Для меня важно пройти этот путь до конца, потому что я предан команде.2016 год получился сложным, но Williams не будет нанимать людей, которые не решают поставленных задач и покидают команду в трудный период для того, чтобы занять должность в более комфортной для себя среде».Неопределенность обязанностей Смедли может также быть связана с тем, что в ближайшее время команда из Гроува должна объявить о заключении контракта с бывшим техническим директором Mercedes Пэдди Лоу.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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